الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ الشركات العاملة في مجال الطاقة
«الصحة»: إغلاق 57 منشأة لعلاج الإدمان والصحة النفسية
الرئيس السيسي خلال افتتاح مؤتمر إيجبس للطاقة: نتطلع لإنهاء الحرب
لامين يامال في الهجوم.. تشكيل ناري متوقع لـ إسبانيا في ودية مصر
نائب حزب النور: نرفض قرض البنك الأسيوي لاحتوائه على فائدة ربوية
الحرب الإيرانية تعيد تشكيل خريطة أسواق النفط| منافسة على البترول الإفريقي.. وأنجولا وغانا المستفيد الأكبر
رفع الحد الأدنى للأجور 2026.. هل تكسر الحكومة حاجز الـ 10 آلاف جنيه؟
أزمة إيران تتصاعد .. هل ينجو الشرق الأوسط من حرب شاملة؟
الرئيس: دخول حقول الإنتاج القبرصية للسوق العالمي وتسهيل ربطها بمحطات الإسالة المصرية
صرف تعويضات نزع الملكية لمشروعات وزارة النقل بالقاهرة والجيزة .. تفاصيل
ترامب: سأدمر محطات الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق
استقالة مفاجأة لمسؤول إسرائيلي بارز بعد ساعات من إقرار الميزانية
تحقيقات وملفات

الحرب الإيرانية تعيد تشكيل خريطة أسواق النفط| منافسة على البترول الإفريقي.. وأنجولا وغانا المستفيد الأكبر

أ ش أ

خفضت الولايات المتحدة وارداتها من النفط النيجيري بشكل حاد في يناير 2026، لتتراجع بنحو النصف، في حين شهدت وارداتها من أنجولا وغانا ارتفاعا، مما يعكس تغيرا في ديناميكيات السوق العالمية وتزايد المنافسة في سوق النفط الإفريقي.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي ومكتب التحليل الاقتصادي نقلتها منصة "بيزنيس أفريكا" ، تراجعت واردات النفط من نيجيريا بنسبة 47.16% مقارنة بشهر ديسمبر 2025، لتصل من 3.149 مليون برميل إلى 1.664 مليون برميل.

وانخفضت القيمة الجمركية لهذه الواردات من 217.36 مليون دولار إلى 115.99 مليون دولار، فيما تراجعت تكلفة الشحن والتأمين من 223.10 مليون دولار إلى 118.95 مليون دولار.

وعلى الرغم من ذلك، حافظت صادرات النفط الإفريقي إلى الولايات المتحدة على مستوى ثابت عند 6.933 مليون برميل، مع استفادة أنجولا وغانا من تراجع صادرات نيجيريا.

وارتفعت صادرات أنجولا من 575 ألف برميل في ديسمبر إلى 2.062 مليون برميل في يناير، بينما سجلت غانا 738 ألف برميل بعد عدم تسجيل أي صادرات في الشهر السابق.. وفي المقابل، انخفضت صادرات ليبيا من 2.137 مليون برميل إلى 1.086 مليون برميل.

في الوقت نفسه، ارتفع الفائض التجاري الأمريكي مع نيجيريا من 84 مليون دولار في ديسمبر إلى 419 مليون دولار في يناير، مدفوعًا بزيادة صادرات الولايات المتحدة إلى نيجيريا من 381 مليون دولار إلى 602 مليون دولار، رغم تراجع الواردات.

وعلى مستوى القارة الإفريقية، سجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا قدره 503 ملايين دولار في يناير مقابل فائض 174 مليون دولار في ديسمبر، مع ارتفاع واردات القارة إلى 3.54 مليار دولار مقابل انخفاض الصادرات إلى 3.04 مليار دولار.

وتعكس التطورات الأخيرة تحولا سريعا في ديناميكيات سوق النفط الإفريقي نحو المنافسة، حيث تستفيد أنجولا وغانا من تراجع الطلب الأمريكي على النفط النيجيري.. ومع استمرار هذه التحولات، يصبح من الضروري لنيجيريا تنويع صادراتها وتعزيز شركائها التجاريين لضمان استقرار الإيرادات وحماية موقعها في الأسواق العالمية المتقلبة.


 

النفط النفط الأفريقي البترول أمريكا حرب إيران

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. تراجع ملحوظ فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

الأرصاد

أمطار رعدية وسيول.. معلومات المناخ: أخطر التقلبات الجوية تبدأ هذا الموعد

أرشيفية

أسباب طبية طبيعية .. الخارجية : إعادة 10جثامين المصريين المتوفين بالكويت إلى القاهرة

نزلت 30 جنيه| أسعار الدواجن اليوم الإثنين 30 مارس 2026

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل اليوم الإثنين

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 مارس 2026

أشرف البديوي

دكتوراه في إدارة الأزمات للبديوي من جامعة عين شمس.. صور

البشرة

علاج جفاف البشرة بمكونات طبيعية من المنزل

ويجز

لمسة زوجته تصنع الفارق.. ويجز يلفت الأنظار بإطلالة مميزة بحفله الأخير

بالصور

فى 10 دقائق .. حضرى مكرونة ماك آند تشيز لأطفالك

تحرير 5 محاضر للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق بكفر صقر

رئيس مركز ومدينة كفر صقر
بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

لقاء وزير الدفاع
أضرار كارثية تصيبك بسبب إسفنجة المطبخ

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

