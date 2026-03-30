الاختبار الأخير قبل المونديال.. الصحافة الإسبانية تترقب مواجهة مصر

تتجه أنظار وسائل الإعلام الإسبانية نحو المواجهة الودية المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب إسبانيا، والمقرر إقامتها في مدينة برشلونة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، في لقاء يحظى باهتمام كبير باعتباره بروفة أخيرة قبل الحدث العالمي.

"ماركا": اختبار حاسم قبل القائمة النهائية

وصفت صحيفة ماركا المباراة بأنها “الاختبار الأخير لحسم معارك المونديال” مؤكدة أن المدير الفني لويس دي لا فوينتي سيستغل اللقاء لتقييم عناصره قبل الاستقرار على القائمة النهائية.

وأشارت إلى أن المنافسة تشتعل في بعض المراكز، خاصة الأجنحة، حيث يسعى الجهاز الفني للوقوف على جاهزية لاعبيه أمام منافس قوي بحجم المنتخب المصري.

غياب مؤثر وفرص جديدة

ولفتت "ماركا" إلى غياب مارتن زوبيميندي بسبب الإصابة ما يفتح الباب أمام تجارب جديدة وفرص بديلة خلال مواجهة مصر، التي قد تكشف ملامح التشكيل الأساسي.

"موندو ديبورتيفو": استعدادات هادئة قبل القمة

من جانبها، ركزت صحيفة موندو ديبورتيفو على التحضيرات، مشيرة إلى أن المنتخب الإسباني خاض مرانًا مفتوحًا للجماهير، في أجواء إيجابية قبل اللقاء المرتقب.

"آس": يامال تحت الأضواء

وسلطت صحيفة آس الضوء على النجم الشاب لامين يامال، مؤكدة أن المباراة ستشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا بعد نفاد التذاكر، مع توقعات بوصول الحضور إلى نحو 40 ألف مشجع.

وأوضحت أن اللقاء يمثل محطة خاصة ليامال الذي قد يخوض مباراة دولية على أرضه لأول مرة، في اختبار جديد لمسيرته المتصاعدة مع "لا روخا".

"سبورت": بروفة أخيرة قبل المونديال

بدورها، أكدت صحيفة سبورت أن منتخب إسبانيا يضع كامل تركيزه على مواجهة مصر، بعد تجاوز مباراة صربيا بنجاح، مشيرة إلى أن اللقاء على ملعب "RCDE" سيكون بمثابة البروفة الأخيرة قبل دخول أجواء كأس العالم.

وأشادت الصحيفة بأهمية المباراة، التي ستقام في أجواء احتفالية، معتبرة أنها اختبار قوي أمام منتخب بحجم مصر، في ختام البرنامج التحضيري قبل المونديال.