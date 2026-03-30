قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي لترامب لإنهاء الحرب من أجل إنقاذ البشرية
بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس
نقيب الزراعيين يحذر من نقص الغذاء عالميًا بسبب تراجع إنتاج الأسمدة 20%
قناة أمريكية: وجود "المارينز" بالشرق الأوسط يمنح ترامب خيارات بديلة ضد إيران
أمطار رعدية ورياح في هذه المحافظات.. الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الجزائر ودياً
احمد موسى يكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر
عالم أزهري: فيديوهات حلاقة المرأة للرجال فتنة تخالف الشرع
لوقف الحرب.. أحمد موسى يكشف أهمية مخاطبة الرئيس السيسي ترامب اليوم
برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها
روما يخطط لاستعادة محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول
الزراعة: توقعات أمطار غزيرة خلال ساعات.. ونصائح للمزارعين بوقف الري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاختبار الأخير قبل المونديال.. الصحافة الإسبانية تترقب مواجهة مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

تتجه أنظار وسائل الإعلام الإسبانية نحو المواجهة الودية المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب إسبانيا، والمقرر إقامتها في مدينة برشلونة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، في لقاء يحظى باهتمام كبير باعتباره بروفة أخيرة قبل الحدث العالمي.

"ماركا": اختبار حاسم قبل القائمة النهائية

وصفت صحيفة ماركا المباراة بأنها “الاختبار الأخير لحسم معارك المونديال” مؤكدة أن المدير الفني لويس دي لا فوينتي سيستغل اللقاء لتقييم عناصره قبل الاستقرار على القائمة النهائية.

وأشارت إلى أن المنافسة تشتعل في بعض المراكز، خاصة الأجنحة، حيث يسعى الجهاز الفني للوقوف على جاهزية لاعبيه أمام منافس قوي بحجم المنتخب المصري.

غياب مؤثر وفرص جديدة

ولفتت "ماركا" إلى غياب مارتن زوبيميندي بسبب الإصابة ما يفتح الباب أمام تجارب جديدة وفرص بديلة خلال مواجهة مصر، التي قد تكشف ملامح التشكيل الأساسي.

"موندو ديبورتيفو": استعدادات هادئة قبل القمة

من جانبها، ركزت صحيفة موندو ديبورتيفو على التحضيرات، مشيرة إلى أن المنتخب الإسباني خاض مرانًا مفتوحًا للجماهير، في أجواء إيجابية قبل اللقاء المرتقب.

"آس": يامال تحت الأضواء

وسلطت صحيفة آس الضوء على النجم الشاب لامين يامال، مؤكدة أن المباراة ستشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا بعد نفاد التذاكر، مع توقعات بوصول الحضور إلى نحو 40 ألف مشجع.

وأوضحت أن اللقاء يمثل محطة خاصة ليامال الذي قد يخوض مباراة دولية على أرضه لأول مرة، في اختبار جديد لمسيرته المتصاعدة مع "لا روخا".

"سبورت": بروفة أخيرة قبل المونديال

بدورها، أكدت صحيفة سبورت أن منتخب إسبانيا يضع كامل تركيزه على مواجهة مصر، بعد تجاوز مباراة صربيا بنجاح، مشيرة إلى أن اللقاء على ملعب "RCDE" سيكون بمثابة البروفة الأخيرة قبل دخول أجواء كأس العالم.

وأشادت الصحيفة بأهمية المباراة، التي ستقام في أجواء احتفالية، معتبرة أنها اختبار قوي أمام منتخب بحجم مصر، في ختام البرنامج التحضيري قبل المونديال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

ترشيحاتنا

آبل

تطبيقان جديدان من آبل يقلبان تجربة الآيفون في 2026

نيسان كيكس e-Power

نيسان تطرح كيكس e-Power موديل 2026.. وهذا سعرها عالميًا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| بنتلي تطلق سيارة مطعمة بالماس.. وطرح لاندروفر فريلاندر الجديدة

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد