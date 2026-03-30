وزير الصحة : التدريب العملي في فترة الامتياز للطبيب واجب

اكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان امام نواب لجنة الصحة، إن الاهتمام بالعنصر البشري وتنمية الإنسان أو التنمية البشرية لأنهم الثروة الحقيقية المنظومة الصحية، وهم عنق الزجاجة.



وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أن هناك توجه مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول تدريب وتأهيل الكوادر قبل التخرج والوصول إلى الامتياز، لتخريج كوادر طبية وبما يعود بالإيجاب على تقديم الرعاية الصحية للمرضى.لافتا إلى أهمية التدريب العملي خلال فترة الامتياز.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مشترك للجنتي الصحة والتعليم بمجلس النواب لبحث أليات تدريب وتأهيل الأطقم الطبية.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة دور الوزارة في استقبال الكوادر بعد التخرج وتدريبهم في مستشفيات وزارة الصحة وقطاعاتها، حيث تأتي أهمية التدريب والتأهيل في زيادة عدد الكوادر الطبية المؤهلة.

وأشار إلى إقامة دورات تدريبية لجميع القطاعات الصحية، وهناك تواصل وتعاون دائم بين الجامعات ووزارة الصحة.مبينا إلى أن المجلس الصحي المصري معني بالتدريب المهني، وله أهمية في تولي التنسيق بين كل الجهات المعنية بمنظومة الصحة، مشدداً على أن تنمية الموارد البشرية ملف مهم جدا يحتاج إلى تنسيق وتعاون.