وزيرة الثقافة: متابعة ميدانية دقيقة لأداء قصور الثقافة في المحافظات

شددت الدكتورة جيهان زكي ، وزيرة الثقافة، على أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة لأداء قصور الثقافة في المحافظات، بما يضمن التفاعل الحقيقي مع احتياجات المواطنين، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الشكلية أو التقارير الورقية، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة لآليات التنفيذ على الأرض وقياس أثر الأنشطة الثقافية داخل القرى والمراكز.

وقالت الوزيرة خلال كلمتها في اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أن الوزارة تدرك وجود بعض أوجه القصور التي تتطلب سرعة المعالجة، خاصة فيما يتعلق بمدى وصول الخدمات والفعاليات الثقافية إلى القاعدة الجماهيرية المستهدفة، مؤكدة العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز دور قصور الثقافة في نشر الوعي وبناء الإنسان المصري.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لمواقع تنفيذ الأنشطة الثقافية والفئات المستفيدة منها، بما يضمن كفاءة التوزيع وتحقيق العدالة الثقافية في مختلف المحافظات، لا سيما القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.