نقيب الأطباء: التوسع في كليات الطب دون تدريب كافٍ خطر على حياة المواطنين

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن هذه الجلسة مهمة جداً وتتناول ملف مهم وضروري وهو تدريب وتأهيل الأطقم الطبية، موجها الشكر لمجلس النواب ممثلا في لجنتي الصحة والتعليم لجمع كل أطراف المنظومة الصحية، وممثلي الحكومة والبرلمان، وهذه الجلسة مهمة لأن هناك تحديات كبيرة.

ولفت النقيب في كلمته خلال اجتماع مشترك للجنتي الصحة والتعليم بمجلس النواب اليوم لمناقشة ملف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية، إلى الخطأ في فكرة التوسع في عدد كليات الطب دون التوسع في التدريب والتأهيل بعد التخرج، وقال إنه المفروض ألا توجد كلية طب بدون جامعة ومستشفى، والطب بدون تدريب خطر على المواطن.

و اضاف "عبد الحي": يجب عمل دراسة حقيقية لقبول الطلاب في كليات الطب، والربط بالفرص الموجودة بعد التخرج، محذراً من التوسع العشوائي في كليات الطب والطلاب الملتحقين بها، كما أن زيادة أعداد الوافدين وهم لن تستفيد منهم مصر لأنهم يعودون إلى بلادهم، مطالباً بالتوسع في أماكن التدريب للأطقم الطبية.

و سال الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن عدد الأطباء المصريين الذين يسافرون للخارج، وقال إن سفر الأطباء المصريين للتعليم والتدريب واكتساب الخبرات أمر جيد لأنهم يعودون بخبرات كبيرة وتستفيد منهم المنظومة.



و قال نقيب الأطباء: معظم من يسافرون من أجل التعليم والتدريب، مؤكداً أهمية التوسع في تدريب وتأهيل الأطباء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، بالاشتراك مع لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، لمناقشة استراتيجية الدولة في وضع الضوابط والمعايير لتدريب وتأهيل الأطقم الطبية والتعليم المستمر ومدى تأثيره على الأطقم الطبية والمريض المصري، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار - وزير الصحة والسكان، والدكتور عبد العزيز قنصوة - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لُطيف - رئيس المجلس الصحي المصري.

