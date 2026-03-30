الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نقيب الأطباء: التوسع في كليات الطب دون تدريب كافٍ خطر على حياة المواطنين

الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء
الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء
فريدة محمد

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن هذه الجلسة مهمة جداً وتتناول ملف مهم وضروري وهو تدريب وتأهيل الأطقم الطبية، موجها الشكر لمجلس النواب ممثلا في لجنتي الصحة والتعليم لجمع كل أطراف المنظومة الصحية، وممثلي الحكومة والبرلمان، وهذه الجلسة مهمة لأن هناك تحديات كبيرة.

ولفت  النقيب في كلمته خلال اجتماع مشترك للجنتي الصحة والتعليم بمجلس النواب اليوم لمناقشة ملف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية، إلى الخطأ في فكرة التوسع في عدد كليات الطب دون التوسع في التدريب والتأهيل بعد التخرج، وقال إنه المفروض ألا توجد كلية طب بدون جامعة ومستشفى، والطب بدون تدريب خطر على المواطن.

و اضاف  "عبد الحي": يجب عمل دراسة حقيقية لقبول الطلاب في كليات الطب، والربط بالفرص الموجودة بعد التخرج، محذراً من التوسع العشوائي في كليات الطب والطلاب الملتحقين بها، كما أن زيادة أعداد الوافدين وهم لن تستفيد منهم مصر لأنهم يعودون إلى بلادهم، مطالباً بالتوسع في أماكن التدريب للأطقم الطبية.

و سال  الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن عدد الأطباء المصريين الذين يسافرون للخارج، وقال إن سفر الأطباء المصريين للتعليم والتدريب واكتساب الخبرات أمر جيد لأنهم يعودون بخبرات كبيرة وتستفيد منهم المنظومة.


و قال  نقيب الأطباء: معظم من يسافرون من أجل التعليم والتدريب، مؤكداً أهمية التوسع في تدريب وتأهيل الأطباء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، بالاشتراك مع لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، لمناقشة استراتيجية الدولة في وضع الضوابط والمعايير لتدريب وتأهيل الأطقم الطبية والتعليم المستمر ومدى تأثيره على الأطقم الطبية والمريض المصري، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار - وزير الصحة والسكان، والدكتور عبد العزيز قنصوة - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لُطيف - رئيس المجلس الصحي المصري.
 

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

إنقاص الوزن

نوع نشويات بيقلل الوزن والسكر .. اكتشفه

الانفلونزا

بعد تحذيرات الأرصاد.. 10 نصائح للوقاية من نزلات البرد

الكرنب

مش بس طعم حلو.. فوائد غير متوقعة للكرنب

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد