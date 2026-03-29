وفاة الدكتور حسن حلمي نقيب الأطباء البيطريين السابق بكفر الشيخ

نعت نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة كفر الشيخ، الدكتور حسن حلمي، نقيب البيطريين السابق والذي وافته المنية إثر تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وقالت النقابة، خلال بيان النعي: بسـم الله الرحمن الرحيم {يَاآيَتُْها الُتْفَسِ الُمٌطِمٌئنَةِ ارَجْْعيَ الُى رَبّكِ رَاضُيَةِ مٌرَضُيَةِ فَادٌِخلُيَ فَيَ ْعبّادِيَ وَادٌِخلُيَ جْنَتْيَ} صدق الله العظيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم مجلس نقابة الأطباء البيطريين بكفر الشيخ بخالص التعازي لأسرة المرحوم الدكتور حسن حلمي نقيب الأطباء البيطريين السابق بكفر الشيخ.

وتابع البيان: اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والهم اهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي.

وفي سياق متصل، شيعت جنازة الدكتور حسن حلمي، نقيب البيطريين السابق بكفر الشيخ، عقب صلاة ظهر اليوم بمدينة كفر الشيخ، بحضور قيادات نقابة الأطباء البيطريين، وزملائه وأصدقائه وأسرة الراحل.