نقيب الأطباء البيطريين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي

أدلى الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، بصوته صباح اليوم الاثنين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، مشيدا بالأجواء التنظيمية وحرص الأعضاء على التواجد.

ودعا النقيب العام، في تصريح له عقب الإدلاء بصوته، جميع الأطباء البيطريين إلى المشاركة في العملية الانتخابية، قائلا: "أدعو جميع الزملاء للمشاركة في هذا العرس الانتخابي، ليمر اليوم بسلام ويترك ذكرى طيبة للجميع".

كما وجه الشكر للجنة المشرفة على الانتخابات و المستشارين والقضاة، قائلا: "أشكر اللجنة المشرفة على كل المجهود المبذول، كما أشكر السادة المستشارين المتواجدين للإشراف على التصويت".

وأعرب الدكتور مجدي حسن عن سعادته بمستوى المشاركة في الساعات الأولى، واصفا الأجواء بأنها "مفرحة ومشجعة"، وأكد أن حماس الأطباء وتواجدهم للإدلاء بأصواتهم يصب في النهاية لمصلحة المهنة والنقابة.

يذكر أن لجان الاقتراع قد فتحت أبوابها في تمام العاشرة صباحا، ومن المقرر أن تستمر في استقبال أعضاء الجمعية العمومية حتى الساعة السادسة مساء في مختلف المحافظات.