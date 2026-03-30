فيديو تحرش في حلوان يتصدر مواقع التواصل.. خلافات عائلية أم اتهام حقيقي؟
تباين سعر صرف الدولار اليوم
احذر.. الأسماء الممنوعة عند تسجيل المواليد وفقًا للقانون
خبير سياسي: إسقاط الطائرات الأمريكية داخل إيران.. خسارة استراتيجية تتجاوز إنقاذ الطيارين
عمرو عثمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ40420 مريض إدمان جديدا
«التجلي الأعظم» في سانت كاترين.. هدية مصر للعالم ونقطة انطلاق نحو طفرة سياحية وبيئية غير مسبوقة
شوبير: اتحاد الكرة يدرس تجديد عقد رئيس لجنة الحكام
وزير الخارجية: الهيئة العامة للاستعلامات تلعب دورًا محوريًا في نقل رسالة مصر داخليًا وخارجيًا
استشاري طب الأطفال يوضح الأمراض العضوية التي تؤثر على شهية الطفل
التاريخ يبتسم للزمالك في مواجهات المصري قبل موقعة الدوري
170 قافلة «زاد عزة».. الهلال الأحمر يواصل دعم غزة بنحو 3,290 طنًا من المساعدات الإنسانية
وسائل إعلام إيرانية تنشر صورًا لبقايا طائرة أمريكية دمرت داخل إيران| شاهد
كيف تعيش 24 ساعة في عبادة؟.. الدكتور أسامة قابيل يكشف سر تحويل الحياة كلها إلى أجر

علا محمد

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن مفهوم “الاحتساب” من أعظم المعاني الإيمانية التي ينبغي أن يحيا بها الإنسان في يومه كله، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على العبادات المعروفة فقط، بل يمتد ليشمل تفاصيل الحياة اليومية، حيث يستطيع المسلم أن يجعل كل أفعاله قُربة إلى الله إذا استحضر النية الصالحة، قائلاً إن الإنسان يمكنه أن يبدأ يومه بدعاء بسيط: “اللهم إني أحتسب هذا اليوم عندك، فأعني وثبتني”، ليحوّل يومه بالكامل إلى عبادة وأجر.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "mbcmasr2"، اليوم الاثنين، أن الاحتساب لا يكون في الطاعات فقط، بل يمتد كذلك إلى ترك المعاصي والصبر على الابتلاءات، خاصة في زمن الانفتاح وكثرة الفتن، مؤكدًا أن الابتعاد عن الذنب رغم سهولته وانتشاره هو من أعظم صور الاحتساب، كما أن ما يمر به الإنسان من مشقة في العمل أو تربية الأبناء أو السعي على الرزق يمكن أن يكون له أجر عظيم إذا نواه صاحبه لله، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، وبقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا  وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾.

وأشار إلى أن أصل الاحتساب يقوم على ثلاثة أمور: النية الصادقة، والإحسان في العمل، وتقوى الله، موضحًا أن الإنسان حين “يدّخر” عمله عند الله، فإن الله يعوضه بخير مما يتوقع، بل بأجر “بغير حساب”، مؤكدًا أن تحويل الروتين اليومي إلى عبادة بالنية يجعل حياة الإنسان كلها أجرًا في الدنيا والآخرة، داعيًا إلى ضرورة تعليم هذا المعنى للأبناء، حتى ينشأ جيل يدرك قيمة العمل الصالح والنية الخالصة في كل تفاصيل حياته.


حالة الطقس

تقلبات جوية في هذا الموعد .. والأرصاد تحذر: طقس بارد وأمطار ونشاط ملحوظ للرياح

المحامي أشرف نبيل

من المؤبد للإفراج أمام النقض.. المحامي أشرف نبيل يقتنص براءة المُتهمين في قضية «مذبحة أبوحزام» بقنا

سعر الذهب

6137 جنيهًا .. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب .. اليوم

الدواجن

عاودت الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

صباح وابنة شقيقتها

فرحتوني .. ابنة شقيقة الفنانة «صباح» تشكر «الداخلية» لسرعة إنقاذ زوجها وتجديد إقامتها بمصر

أرشيفية

رغم إعلان ترامب.. إيران تعلن إفشال محاولة إنقاذ طيار أمريكي جنوب أصفهان

إغلاق موقع ماسنجر في 16 أبريل.. تفاصيل القرار وأهم 5 بدائل متاحة

الضحية - ارشيفية

صوروه عاريًا .. القبض على طالبين بتهمة تصوير زميلهما في المرج

شوبير

أحمد شوبير يكشف تفاصيل تجديد عقود نجوم الزمالك الشباب

معتمد جمال

3 تغييرات مرتقبة لـ معتمد جمال في الزمالك أمام المصري

أوسكار

بسبب أزمة قلبية.. أوسكار يعلن اعتزال كرة القدم عن 34 عامًا

بتكلفة 7 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من شوارع منيا القمح

«حرامي البصر».. تعرّف على مرض المياه الزرقاء الذي يُهدّد عينيك بصمت

القوات المسلحة تشارك أطفال مصر الاحتفال بيوم اليتيم

إطلالة لافتة .. جوري بكر تستعرض رشاقتها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

