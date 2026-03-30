قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الأمريكي عن خطاب ترامب: رسالة إلى العالم مفادها دعم السلام بالقوة
دون إصابات.. الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض صاروخا في سماء أبوظبي
إنذار جوي.. أمطار رعدية غزيرة تغطي شمال البلاد وزحف للرمال المثارة نحو الصعيد
بشير التابعي: ربيعة وناصر منسي خارج قائمة مصر في كأس العالم
عضو بالكونجرس تفتح النار على ترامب: خطابك مليء بالحرب.. أين السلام والمستقبل؟
ترامب: الوصول إلى اليورانيوم سيستغرق شهوراً وإذا رصدنا أي تحرك فسوف نضربه
الأرصاد الجوية تحذر: استمرار السحب الرعدية والأمطار على هذه المناطق
حكم صيام شم النسيم إذا وافق يوم الإثنين.. أمين الفتوى يحسم الجدل
لشعوره بالإحباط من تعاملها في قضايا إبستين.. ترامب يدرس إقالة وزيرة العدل الأمريكية
أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال تضرب البلاد.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد
برنامج "أستاذ لكل مصنع".. قنصوة: حريصون على تطوير منظومة التعليم العالي بمصر| تفاصيل
كانوا يطورون صواريخ لضرب أمريكا.. ترامب يعلن انتهاء المهمة في إيران بالانتصار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيف تعيش 24 ساعة في عبادة؟.. الدكتور أسامة قابيل يكشف سر تحويل الحياة كلها إلى أجر

أسامة قابيل
أسامة قابيل
علا محمد

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن مفهوم “الاحتساب” من أعظم المعاني الإيمانية التي ينبغي أن يحيا بها الإنسان في يومه كله، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على العبادات المعروفة فقط، بل يمتد ليشمل تفاصيل الحياة اليومية، حيث يستطيع المسلم أن يجعل كل أفعاله قُربة إلى الله إذا استحضر النية الصالحة، قائلاً إن الإنسان يمكنه أن يبدأ يومه بدعاء بسيط: “اللهم إني أحتسب هذا اليوم عندك، فأعني وثبتني”، ليحوّل يومه بالكامل إلى عبادة وأجر.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "mbcmasr2"، اليوم الاثنين، أن الاحتساب لا يكون في الطاعات فقط، بل يمتد كذلك إلى ترك المعاصي والصبر على الابتلاءات، خاصة في زمن الانفتاح وكثرة الفتن، مؤكدًا أن الابتعاد عن الذنب رغم سهولته وانتشاره هو من أعظم صور الاحتساب، كما أن ما يمر به الإنسان من مشقة في العمل أو تربية الأبناء أو السعي على الرزق يمكن أن يكون له أجر عظيم إذا نواه صاحبه لله، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، وبقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا  وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾.

وأشار إلى أن أصل الاحتساب يقوم على ثلاثة أمور: النية الصادقة، والإحسان في العمل، وتقوى الله، موضحًا أن الإنسان حين “يدّخر” عمله عند الله، فإن الله يعوضه بخير مما يتوقع، بل بأجر “بغير حساب”، مؤكدًا أن تحويل الروتين اليومي إلى عبادة بالنية يجعل حياة الإنسان كلها أجرًا في الدنيا والآخرة، داعيًا إلى ضرورة تعليم هذا المعنى للأبناء، حتى ينشأ جيل يدرك قيمة العمل الصالح والنية الخالصة في كل تفاصيل حياته.


https://www.facebook.com/share/v/1AkVVPAs4L/?mibextid=wwXIfr

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا الخميس

هل غداً الخميس اجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟

الطقس

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات بسبب سوء الأحوال الجوية

المعاشات - أرشيفية

رسميا.. بيان هام من "التأمينات" بشأن موعد ونسبة زيادة المعاشات الجديدة

أرشيفية

بعد قرار "التعليم".. تعرف على موقف الدراسة بالجامعات وحقيقة تأجيل الامتحانات بسبب الطقس

صورة أرشيفية

بالتنسيق مع التعليم|مصادر: قرار تعطيل الدراسة غداً "متروك للمحافظين" حسب الأحوال الجوية

البنزين

أول رد من البترول بشأن تحريك أسعار البنزين غدا الخميس

حالة الطقس

الجو هيقلب أكثر.. بيان عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس الآن

الأرصاد

تغير المناخ يحذر: الساعات القادمة الأكثر خطورة في مسار الحالة الجوية

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| رئيس الوزراء: إضافة المزيد من أيام العمل عن بعد خلال الفترة القادمة.. أحمد موسى يرد على الفيديوهات المفبركة

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى: تصرفات جماهير اليمين المتطرف تلطخ صورة الرياضة وتشكل فضيحة تاريخية

اللحوم والدواجن

الطب البيطري: ضبط 156 طن لحوم ودواجن غير صالحة وتحرير961 محضرا خلال مارس

بالصور

طريقة عمل كفتة داوود باشا على أصولها

طريقة عمل كفتة داوود باشا على اصولها
طريقة عمل كفتة داوود باشا على اصولها
طريقة عمل كفتة داوود باشا على اصولها

تعرف على سعر كيا سيراتو المستعملة بالسوق المصري

كيا سيراتو ‏
كيا سيراتو ‏
كيا سيراتو ‏

طريقة عمل الرز المعمر على أصوله المصرية

طريقة عمل الرز المعمر على اصوله المصريه
طريقة عمل الرز المعمر على اصوله المصريه
طريقة عمل الرز المعمر على اصوله المصريه

بالدانتيل الشفاف.. نيللي كريم تثير الجدل في آخر ظهور لها

بالدانتيل الشفاف.. نيلى كريم تثير الجدل فى اخر ظهور لها
بالدانتيل الشفاف.. نيلى كريم تثير الجدل فى اخر ظهور لها
بالدانتيل الشفاف.. نيلى كريم تثير الجدل فى اخر ظهور لها

فيديو

مثلث برمودا

العلم يفكك أسطورة لغز مثلث برمودا التي حيرت العالم

نهاية الكون

نهاية الكون أقرب مما نعتقد.. دراسة تقلب الموازين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: قرارات الغلق.. لايف ستايل صحي جديد

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

المزيد