قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على إسرائيليين بتهمة تنفيذ مهام أمنية لصالح جهات إيرانية
ابقوا في مكان آمن.. هجوم إيراني جديد على الأراضي الإماراتية وبيان عاجل لوزارة الدفاع
انطلاق قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف لثلاث محافظات حدودية
البابا تواضروس يترأس صلوات جمعة ختام الصوم بوادي النطرون
تقديرات إسرائيلية: حزب الله لديه قدرة نارية لمواصلة القتال لـ 4 أشهر
جامعة العاصمة تطلق أكبر منتدى للابتكار وريادة الأعمال 2026 بمشاركة 24 فريقًا
في إنتظار الضوء الأخضر .. تل أبيب تستعد لقصف مصادر الطاقة في إيران
طقس الجمعة.. شبورة "كثيفة" صباحاً ورياح مثيرة للأتربة مع استمرار فرص الأمطار
حزب الله يستهدف الأراضي المحتلة بـ 10صواريخ وتفعيل صفارات الإنذار
تصعيد إقليمي متسارع.. هجمات متزامنة من إيران ولبنان على إسرائيل وغارات تستهدف طهران
اليوم.. قطع المياه عن ميدان الجيزة 6 ساعات
أخبار التوك شو| تصاعد التوتر مع إيران.. مصطفى بكري يحذر من خطر حرب دولية وتدمير البنية التحتية النفطية.. طقس مضطرب يضرب مصر الليلة .. إعلان عاجل من الأرصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

كيف تعيش 24 ساعة في عبادة؟.. الدكتور أسامة قابيل يكشف سر تحويل الحياة كلها إلى أجر

أسامة قابيل
أسامة قابيل
علا محمد

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن مفهوم “الاحتساب” من أعظم المعاني الإيمانية التي ينبغي أن يحيا بها الإنسان في يومه كله، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على العبادات المعروفة فقط، بل يمتد ليشمل تفاصيل الحياة اليومية، حيث يستطيع المسلم أن يجعل كل أفعاله قُربة إلى الله إذا استحضر النية الصالحة، قائلاً إن الإنسان يمكنه أن يبدأ يومه بدعاء بسيط: “اللهم إني أحتسب هذا اليوم عندك، فأعني وثبتني”، ليحوّل يومه بالكامل إلى عبادة وأجر.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "mbcmasr2"، اليوم الاثنين، أن الاحتساب لا يكون في الطاعات فقط، بل يمتد كذلك إلى ترك المعاصي والصبر على الابتلاءات، خاصة في زمن الانفتاح وكثرة الفتن، مؤكدًا أن الابتعاد عن الذنب رغم سهولته وانتشاره هو من أعظم صور الاحتساب، كما أن ما يمر به الإنسان من مشقة في العمل أو تربية الأبناء أو السعي على الرزق يمكن أن يكون له أجر عظيم إذا نواه صاحبه لله، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، وبقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا  وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾.

وأشار إلى أن أصل الاحتساب يقوم على ثلاثة أمور: النية الصادقة، والإحسان في العمل، وتقوى الله، موضحًا أن الإنسان حين “يدّخر” عمله عند الله، فإن الله يعوضه بخير مما يتوقع، بل بأجر “بغير حساب”، مؤكدًا أن تحويل الروتين اليومي إلى عبادة بالنية يجعل حياة الإنسان كلها أجرًا في الدنيا والآخرة، داعيًا إلى ضرورة تعليم هذا المعنى للأبناء، حتى ينشأ جيل يدرك قيمة العمل الصالح والنية الخالصة في كل تفاصيل حياته.


https://www.facebook.com/share/v/1AkVVPAs4L/?mibextid=wwXIfr

