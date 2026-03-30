رئيس التحرير
طه جبريل
كيف تعيش 24 ساعة في عبادة؟.. الدكتور أسامة قابيل يكشف سر تحويل الحياة كلها إلى أجر

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن مفهوم “الاحتساب” من أعظم المعاني الإيمانية التي ينبغي أن يحيا بها الإنسان في يومه كله، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على العبادات المعروفة فقط، بل يمتد ليشمل تفاصيل الحياة اليومية، حيث يستطيع المسلم أن يجعل كل أفعاله قُربة إلى الله إذا استحضر النية الصالحة، قائلاً إن الإنسان يمكنه أن يبدأ يومه بدعاء بسيط: “اللهم إني أحتسب هذا اليوم عندك، فأعني وثبتني”، ليحوّل يومه بالكامل إلى عبادة وأجر.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "mbcmasr2"، اليوم الاثنين، أن الاحتساب لا يكون في الطاعات فقط، بل يمتد كذلك إلى ترك المعاصي والصبر على الابتلاءات، خاصة في زمن الانفتاح وكثرة الفتن، مؤكدًا أن الابتعاد عن الذنب رغم سهولته وانتشاره هو من أعظم صور الاحتساب، كما أن ما يمر به الإنسان من مشقة في العمل أو تربية الأبناء أو السعي على الرزق يمكن أن يكون له أجر عظيم إذا نواه صاحبه لله، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، وبقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا  وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾.

وأشار إلى أن أصل الاحتساب يقوم على ثلاثة أمور: النية الصادقة، والإحسان في العمل، وتقوى الله، موضحًا أن الإنسان حين “يدّخر” عمله عند الله، فإن الله يعوضه بخير مما يتوقع، بل بأجر “بغير حساب”، مؤكدًا أن تحويل الروتين اليومي إلى عبادة بالنية يجعل حياة الإنسان كلها أجرًا في الدنيا والآخرة، داعيًا إلى ضرورة تعليم هذا المعنى للأبناء، حتى ينشأ جيل يدرك قيمة العمل الصالح والنية الخالصة في كل تفاصيل حياته.


إنستاباي

رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل بعد قرار البنك المركزي اليوم

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار أمام الجنيه بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة

سعر الذهب

تراجع جميع الأعيرة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

سعر الذهب

قبل ساعات من إعلان سعر الفائدة.. 225 جنيهًا زيادة في الذهب

حريق

10 ساعات في الجحيم.. حريق سرايا القبة يحصد الأرواح ويكشف بطولات الإنقاذ

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات 2026 والأجور.. موعد التطبيق الرسمي

شهادات الادخار

عوائد شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي اليوم

رمال واتربة

بكرة رمال وأتربة .. الأرصاد تحذر من كتلة هوائية قادمة من صحراء ليبيا

الصيام

حكم قضاء الصيام الفائت على المرأة بسبب الحيض.. دار الإفتاء ترد

بتوجيهات من الإمام الأكبر.. مدير الجامع الأزهر يشارك قرية "الوسطاني" بدمياط عرسها القرآني بحضور كوكبة من القيادات والعلماء

الدكتور محمود الهواري داخل جامعة الزقازيق

محمود الهواري: الأسرة تمثِّل حجر الأساس في بناء المجتمعات واستقرارها.. صور

جدل جديد حول عبد الحليم حافظ بعد تصريحات عن سبب وفاته| تفاصيل

محمد شبانة مع محمد الغيطي
طريقة عمل الفايش الصعيدي في المنزل.. وصفة اقتصادية بطعم زمان

التوحد مش وصمة عار.. عمرو منتصر يوجه نصيحة للأهل وأقارب الأطفال

7 مشروبات غنية بالحديد لعلاج فقر الدم.. أفضل طرق رفع نسبة الحديد طبيعيًا

إسلام فاروق

بعد غياب 3 سنوات.. إسلام فاروق يعود بأغنية "يا عم قلبي"

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قانون إعدام الأسرى يمهد لـ "شرق أوسط جديد"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : مصر والتحديات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. نحو ميثاق وطني لصناعة الإنسان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: قرارات الغلق.. لايف ستايل صحي جديد

