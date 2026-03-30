إلهام أبو الفتح
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيف تعيش 24 ساعة في عبادة؟.. الدكتور أسامة قابيل يكشف سر تحويل الحياة كلها إلى أجر

أسامة قابيل
أسامة قابيل
علا محمد

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن مفهوم “الاحتساب” من أعظم المعاني الإيمانية التي ينبغي أن يحيا بها الإنسان في يومه كله، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على العبادات المعروفة فقط، بل يمتد ليشمل تفاصيل الحياة اليومية، حيث يستطيع المسلم أن يجعل كل أفعاله قُربة إلى الله إذا استحضر النية الصالحة، قائلاً إن الإنسان يمكنه أن يبدأ يومه بدعاء بسيط: “اللهم إني أحتسب هذا اليوم عندك، فأعني وثبتني”، ليحوّل يومه بالكامل إلى عبادة وأجر.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "mbcmasr2"، اليوم الاثنين، أن الاحتساب لا يكون في الطاعات فقط، بل يمتد كذلك إلى ترك المعاصي والصبر على الابتلاءات، خاصة في زمن الانفتاح وكثرة الفتن، مؤكدًا أن الابتعاد عن الذنب رغم سهولته وانتشاره هو من أعظم صور الاحتساب، كما أن ما يمر به الإنسان من مشقة في العمل أو تربية الأبناء أو السعي على الرزق يمكن أن يكون له أجر عظيم إذا نواه صاحبه لله، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، وبقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا  وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾.

وأشار إلى أن أصل الاحتساب يقوم على ثلاثة أمور: النية الصادقة، والإحسان في العمل، وتقوى الله، موضحًا أن الإنسان حين “يدّخر” عمله عند الله، فإن الله يعوضه بخير مما يتوقع، بل بأجر “بغير حساب”، مؤكدًا أن تحويل الروتين اليومي إلى عبادة بالنية يجعل حياة الإنسان كلها أجرًا في الدنيا والآخرة، داعيًا إلى ضرورة تعليم هذا المعنى للأبناء، حتى ينشأ جيل يدرك قيمة العمل الصالح والنية الخالصة في كل تفاصيل حياته.


حالة الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق

غدًا إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة أحد الشعانين؟.. اعرف المستحقين

تقلبات جوية في هذا الموعد .. والأرصاد تحذر: طقس بارد وأمطار ونشاط ملحوظ للرياح

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 4 أبريل 2026 في مصر

من المؤبد للإفراج أمام النقض.. المحامي أشرف نبيل يقتنص براءة المُتهمين في قضية «مذبحة أبوحزام» بقنا

6137 جنيهًا .. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب .. اليوم

عمرو أديب: الشريحة السابعة في الكهرباء هتزيد .. وأسعار العددات الكودية ارتفعت 28%

قبلت يد والدتها .. حفل زفاف ابنة هبة قطب يثير السوشيال ميديا

آية واستغفر لهم الرسول.. معناها وكيف يكون ذلك بعد انتقال جنابه الشريف؟

هل الرسم حرام حتى لو كان مجرد موهبة؟.. أمين الفتوى يجيب

لا خاسر في نحلة الأزهر .. رئيس قطاع المعاهد يواسي طفلا لم يفز بالمسابقة | صور

القوات المسلحة تشارك أطفال مصر الاحتفال بيوم اليتيم

القوات المسلحة تشارك أطفال مصر الاحتفال بيوم اليتيم
القوات المسلحة تشارك أطفال مصر الاحتفال بيوم اليتيم
القوات المسلحة تشارك أطفال مصر الاحتفال بيوم اليتيم

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الاحتلال وأمريكا وايران
الاحتلال وأمريكا وايران
الاحتلال وأمريكا وايران

مشاهد متداولة في البحرين
مشاهد متداولة في البحرين
مشاهد متداولة في البحرين

القوات المسلحة تشارك أطفال مصر الاحتفال بيوم اليتيم

القوات المسلحة تشارك أطفال مصر الاحتفال بيوم اليتيم

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

