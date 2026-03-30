مصدر إيراني : طهران لا تزال تلتزم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
جوجل تطلق Gemma 4.. نماذج ذكاء مفتوحة تنافس بقوة المشروعات الصينية.. تغطي أكثر من 140 لغة.. تمنح الشركات حرية بناء منتجات خاصة
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا
تقليات جوية قوية .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم
ظاهرة مثيرة للجدل.. لماذا تغيرت مياه البحر الميت إلى الأخضر والبني؟
رغم الغلاء.. كيف توفر فلوس كل شهر بسهولة بدون حرمان أو ضغط
حالة استثنائية بدون بديل .. سلوت يتحدث عن مرحلة ما بعد صلاح في ليفربول
محافظ الوادي الجديد تتابع توفير السلع الأساسية والجاهزية لـ حصاد القمح
كسر التليفون .. ضبط سائق توك توك تعدى على فتاة في سوهاج
كلب وسلاح أبيض.. سقوط المتهمين بالتعدى على شخص في البحيرة
رصد إطلاق صواريخ باتجاه ديمونا وبئر السبع ومناطق عدة بجنوب إسرائيل
البرلمان العربي يدين الاعتداء الآثم على محطات الكهرباء والمياه بالكويت
كيف تعيش 24 ساعة في عبادة؟.. الدكتور أسامة قابيل يكشف سر تحويل الحياة كلها إلى أجر

أسامة قابيل
أسامة قابيل
علا محمد

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن مفهوم “الاحتساب” من أعظم المعاني الإيمانية التي ينبغي أن يحيا بها الإنسان في يومه كله، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على العبادات المعروفة فقط، بل يمتد ليشمل تفاصيل الحياة اليومية، حيث يستطيع المسلم أن يجعل كل أفعاله قُربة إلى الله إذا استحضر النية الصالحة، قائلاً إن الإنسان يمكنه أن يبدأ يومه بدعاء بسيط: “اللهم إني أحتسب هذا اليوم عندك، فأعني وثبتني”، ليحوّل يومه بالكامل إلى عبادة وأجر.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "mbcmasr2"، اليوم الاثنين، أن الاحتساب لا يكون في الطاعات فقط، بل يمتد كذلك إلى ترك المعاصي والصبر على الابتلاءات، خاصة في زمن الانفتاح وكثرة الفتن، مؤكدًا أن الابتعاد عن الذنب رغم سهولته وانتشاره هو من أعظم صور الاحتساب، كما أن ما يمر به الإنسان من مشقة في العمل أو تربية الأبناء أو السعي على الرزق يمكن أن يكون له أجر عظيم إذا نواه صاحبه لله، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، وبقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا  وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾.

وأشار إلى أن أصل الاحتساب يقوم على ثلاثة أمور: النية الصادقة، والإحسان في العمل، وتقوى الله، موضحًا أن الإنسان حين “يدّخر” عمله عند الله، فإن الله يعوضه بخير مما يتوقع، بل بأجر “بغير حساب”، مؤكدًا أن تحويل الروتين اليومي إلى عبادة بالنية يجعل حياة الإنسان كلها أجرًا في الدنيا والآخرة، داعيًا إلى ضرورة تعليم هذا المعنى للأبناء، حتى ينشأ جيل يدرك قيمة العمل الصالح والنية الخالصة في كل تفاصيل حياته.


سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

المهندس حسام صادق

لم تسقط عليه شظايا صاروخ | بتروجت تفجر مفاجأة بشأن سبب وفاة الشهيد المصري بالإمارات .. الشركة تودعه وتكشف التفاصيل

العاصفة الدموية

هل تصل العاصفة الدموية إلى مصر الساعات المقبلة؟.. الأرصاد تكشف

الجنيه الذهب

1000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب ومفاجأة في عيار 21 بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي

العاصفة الدموية

العاصفة الدموية.. الأرصاد تحسم الجدل .. وهذا مكان حدوثها

وزير التربية والتعليم

حقيقة تخفيف مناهج الترم الثاني بالمدارس وجعل الوحدات الأخيرة للإطلاع فقط|توضيح عاجل

أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 3-4-2026

صورة أرشيفية

اتهام طالب كشف تشكيل عصابي.. مفاجآت بالجملة تقلب مسار قضية سرقة مندوب شحن

ارواح في المدينة

أكاديمية الفنون تحيي تراث زكريا الحجاوي باحتفالية “أرواح في المدينة” بالأوبرا

الضحايا

9 ضحايا في ثوانٍ| كارثة طريق السادات تكشف مأساة السير عكس الاتجاه.. وشاهد عيان يروي اللحظات الأخيرة

بالصور

رغم الغلاء.. كيف توفر فلوس كل شهر بسهولة بدون حرمان أو ضغط

5 أطعمة تحتوى على البروتين بديلة للحوم.. البيض والمكسرات الأبرز

برج القوس حظك اليوم السبت 4 إبريل 2026..لا تتسرع في اتخاذ خطوات

برج الجدي حظك اليوم السبت 4 إبريل 2026..لا تجعل الطموح يبعدك عن الاستمتاع

فيديو

صورة من الفيديو

اتهامات بالتحرش أم صراع عائلي؟ فيديوهات متبادلة تشعل أزمة بين شاب وثلاث فتيات .. وصديقه يكشف تفاصيل جديدة

عمرو أديب ولميس الحديدي

مرضيتش ترقص معاه .. شاهد أول لقاء لـ عمرو أديب ولميس الحديدي بعد الطلاق بخطوبة ابنهما

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

عزيزة فؤاد

عزيزة فؤاد تكتب: عرض مؤقت

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قانون إعدام الأسرى يمهد لـ "شرق أوسط جديد"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : مصر والتحديات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. نحو ميثاق وطني لصناعة الإنسان

