مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق: واشنطن ستفعيل دور الوسطاء إذا كانت بالفعل تريد وقف إطلاق النار
الحكومة: معدل النمو يسجل 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري
الداخلية الكويتية: التعامل مع 13 بلاغا بسقوط شظايا ناتجة عن الاعتراض الدفاعي
رئيس الوزراء: توجيه من الرئيس السيسي برفع سعر توريد إردب القمح ليص
إيران: قرار إسرائيل بإعدام الأسرى الفلسطينيين تصعيد خطير وعودة إلى قانون الغاب
فرج عامر يفجّر مفاجأة : اقتراب نجمي المنتخب للانتقال إلى الدوري الإسباني
سيظل أسطورة.. «سلوت» يتغنى بـ محمد صلاح قبل رحيله عن ليفربول
وزير البترول: برنامج طموح لشركة شل لتسريع وتيرة الاستكشاف والإنتاج للغاز المصري
رغم التوترات في الخليج.. ألمانيا تتسلم أول شحنة غاز مسال من عمان
روسيا: وضع مضيق هرمز تحت سيطرة طرف ثالث لن يجدي نفعا
رئيس فنلندا: أجريتُ محادثاتٍ بناءة مع ترامب حول إيران والناتو
العمل: حظر تشغيل المصريات بالمقاهي والكافيهات بالخارج
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيف تعيش 24 ساعة في عبادة؟.. الدكتور أسامة قابيل يكشف سر تحويل الحياة كلها إلى أجر

أسامة قابيل
أسامة قابيل
علا محمد

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن مفهوم “الاحتساب” من أعظم المعاني الإيمانية التي ينبغي أن يحيا بها الإنسان في يومه كله، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على العبادات المعروفة فقط، بل يمتد ليشمل تفاصيل الحياة اليومية، حيث يستطيع المسلم أن يجعل كل أفعاله قُربة إلى الله إذا استحضر النية الصالحة، قائلاً إن الإنسان يمكنه أن يبدأ يومه بدعاء بسيط: “اللهم إني أحتسب هذا اليوم عندك، فأعني وثبتني”، ليحوّل يومه بالكامل إلى عبادة وأجر.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "mbcmasr2"، اليوم الاثنين، أن الاحتساب لا يكون في الطاعات فقط، بل يمتد كذلك إلى ترك المعاصي والصبر على الابتلاءات، خاصة في زمن الانفتاح وكثرة الفتن، مؤكدًا أن الابتعاد عن الذنب رغم سهولته وانتشاره هو من أعظم صور الاحتساب، كما أن ما يمر به الإنسان من مشقة في العمل أو تربية الأبناء أو السعي على الرزق يمكن أن يكون له أجر عظيم إذا نواه صاحبه لله، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، وبقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا  وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾.

وأشار إلى أن أصل الاحتساب يقوم على ثلاثة أمور: النية الصادقة، والإحسان في العمل، وتقوى الله، موضحًا أن الإنسان حين “يدّخر” عمله عند الله، فإن الله يعوضه بخير مما يتوقع، بل بأجر “بغير حساب”، مؤكدًا أن تحويل الروتين اليومي إلى عبادة بالنية يجعل حياة الإنسان كلها أجرًا في الدنيا والآخرة، داعيًا إلى ضرورة تعليم هذا المعنى للأبناء، حتى ينشأ جيل يدرك قيمة العمل الصالح والنية الخالصة في كل تفاصيل حياته.


«افصله حالًا».. جهاز في بيتك يستهلك الكهرباء 24 ساعة دون أن تنتبه ويضاعف قيمة الفاتورة

إلهام شاهين بإطلالة لافتة من معرض احمد فريد
إلهام شاهين بإطلالة لافتة من معرض احمد فريد
«مهرجان المسرح العالمي»
«مهرجان المسرح العالمي»
نصائح للوقاية من التهاب السحايا
نصائح للوقاية من التهاب السحايا
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام..
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام..
