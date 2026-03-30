قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمواصفات جبارة.. ريلمي تطلق وحش الفئة المتوسطة Realme Narzo 100 Lite 5G
العدو كان عنيفا.. ترامب يكشف تفاصيل صادمة عن إنقاذ الطيار الأمريكي في إيران
رسالة عاجلة من وزير الدفاع الإسرائيلي لواشنطن بعد إنقاذ الطيار الأمريكي في إيران
الاتصالات: طرح شريحة المحمول للأطفال في 4 شركات خلال 60 يوما
لعدم الالتزام بتطبيق قرارات الغلق.. تحرير 5 محاضر لأنشطة تجارية وفض سرادق فرح بالشرقية
ميناء شرق بورسعيد يستقبل أكبر سفينة صب جاف ترسو في مصر | شاهد
عماد الدين حسين: قانون استخدام الأطفال للتكنولوجيا خطوة مستقبلية لحماية النشء
كل ما تريد معرفته عن «أحد الزعف».. معناه الروحي وأبرز طقوسه الكنسية
مواد سامة داخل طرد بمطار بن جوريون.. احتواء الحادث دون شبهة أمنية وترقب لتصعيد إقليمي
التنمية المحلية: استجابات سرعة لشكاوى المواطنين عبر وسائل التواصل الإجتماعى في 6 محافظات
الشيوخ يوافق على مشروع قانون حماية المنافسة من حيث المبدأ
اختراق الدفاعات الإسرائيلية.. إيران تشعل المواجهة بقصف النقب وبئر السبع ومجمع صناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

كيف تعيش 24 ساعة في عبادة؟.. الدكتور أسامة قابيل يكشف سر تحويل الحياة كلها إلى أجر

أسامة قابيل
أسامة قابيل
علا محمد

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن مفهوم “الاحتساب” من أعظم المعاني الإيمانية التي ينبغي أن يحيا بها الإنسان في يومه كله، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على العبادات المعروفة فقط، بل يمتد ليشمل تفاصيل الحياة اليومية، حيث يستطيع المسلم أن يجعل كل أفعاله قُربة إلى الله إذا استحضر النية الصالحة، قائلاً إن الإنسان يمكنه أن يبدأ يومه بدعاء بسيط: “اللهم إني أحتسب هذا اليوم عندك، فأعني وثبتني”، ليحوّل يومه بالكامل إلى عبادة وأجر.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "mbcmasr2"، اليوم الاثنين، أن الاحتساب لا يكون في الطاعات فقط، بل يمتد كذلك إلى ترك المعاصي والصبر على الابتلاءات، خاصة في زمن الانفتاح وكثرة الفتن، مؤكدًا أن الابتعاد عن الذنب رغم سهولته وانتشاره هو من أعظم صور الاحتساب، كما أن ما يمر به الإنسان من مشقة في العمل أو تربية الأبناء أو السعي على الرزق يمكن أن يكون له أجر عظيم إذا نواه صاحبه لله، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، وبقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا  وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾.

وأشار إلى أن أصل الاحتساب يقوم على ثلاثة أمور: النية الصادقة، والإحسان في العمل، وتقوى الله، موضحًا أن الإنسان حين “يدّخر” عمله عند الله، فإن الله يعوضه بخير مما يتوقع، بل بأجر “بغير حساب”، مؤكدًا أن تحويل الروتين اليومي إلى عبادة بالنية يجعل حياة الإنسان كلها أجرًا في الدنيا والآخرة، داعيًا إلى ضرورة تعليم هذا المعنى للأبناء، حتى ينشأ جيل يدرك قيمة العمل الصالح والنية الخالصة في كل تفاصيل حياته.


https://www.facebook.com/share/v/1AkVVPAs4L/?mibextid=wwXIfr

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق موقع ماسنجر في 16 أبريل.. تفاصيل القرار وأهم 5 بدائل متاحة

الدواجن

عاودت الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه 220 جنيها.. سعر جرام الذهب اليوم الأحد في مصر

صباح وابنة شقيقتها

فرحتوني .. ابنة شقيقة الفنانة «صباح» تشكر «الداخلية» لسرعة إنقاذ زوجها وتجديد إقامتها بمصر

أرشيفية

رغم إعلان ترامب.. إيران تعلن إفشال محاولة إنقاذ طيار أمريكي جنوب أصفهان

د. علي جمعة

كيفية الاستيقاظ لصلاة الفجر بدون منبه .. علي جمعة يكشف عن سر من القرآن

صورة ارشيفية

ارتفاع أسعار الذهب 225 جنيهًا خلال أسبوع.. واختفاء الفجوة بين المحلي والعالمي

الخطيب

فضح واقع الفريق | «عبدالجليل»: الخطيب مضحوك عليه.. ولابد من رحيل ثلاثي الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يوجه بتطهير مصرف "مرصفا - سندنهور" فورًا

إزالة تعديات ..

إزالة فورية لتعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ| صور

تألق لافت لطلاب بورسعيد في مسابقة الإذاعة المدرسية الوزارية

بالصور

لعدم الالتزام بتطبيق قرارات الغلق.. تحرير 5 محاضر لأنشطة تجارية وفض سرادق فرح بالشرقية

فض فرح
فض فرح
فض فرح

بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة والتعليم لتطوير مناهج معهد ضباط الصف

بتكلفة 7 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من شوارع منيا القمح

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

«حرامي البصر».. تعرّف على مرض المياه الزرقاء الذي يُهدّد عينيك بصمت

حرامي البصر
حرامي البصر
حرامي البصر

فيديو

عبدالحليم حافظ

مش فيروس كبدي .. القصة الكاملة وراء وفاة العندليب الأسمر

فتاة حلوان

فيديو تحرش في حلوان يتصدر مواقع التواصل.. خلافات عائلية أم اتهام حقيقي؟

القوات المسلحة تشارك أطفال مصر الاحتفال بيوم اليتيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد