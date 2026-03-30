أجواء ممطرة وطبق دافئ.. طريقة عمل البليلة الساخنة
الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيّرة من نوع هيرمس 900 في شيراز
الدفاع السعودية: اعترضنا ودمرنا 4 طائرات مسيرة خلال الساعات الماضية
تحرك جديد لأسعار الذهب في مصر .. كم يسجل عيار 21 الآن؟
صلاة الضحى.. فضلها وعدد ركعاتها ووقتها الصحيح وأفضل الأدعية المستجابة
بعد واقعة مركز شربين.. القانون يواجه التنمر بالحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه
الحشد الشعبي: عدوان أمريكي جديد على الفوج الرابع التابع للواء 14 في نينوي
استمرار جهود رفع تجمعات مياه الأمطار بالقليوبية حتى صباح اليوم .. صور
أهم ما جاء في خطاب ترامب حول حرب إيران في نقاط
الأرصاد تحذر: تقلبات جوية مستمرة.. وتحسن مرتقب في الطقس بهذا الموعد
جيش الإحتلال : إيران وحزب الله أطلقوا 45 صاروخا خلال الليلة الماضية
الخارجية الإيرانية : لاتفاوض مع الأمريكان وسنواصل حربنا حتى يندم المعتدون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيف تعيش 24 ساعة في عبادة؟.. الدكتور أسامة قابيل يكشف سر تحويل الحياة كلها إلى أجر

أسامة قابيل
أسامة قابيل
علا محمد

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن مفهوم “الاحتساب” من أعظم المعاني الإيمانية التي ينبغي أن يحيا بها الإنسان في يومه كله، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على العبادات المعروفة فقط، بل يمتد ليشمل تفاصيل الحياة اليومية، حيث يستطيع المسلم أن يجعل كل أفعاله قُربة إلى الله إذا استحضر النية الصالحة، قائلاً إن الإنسان يمكنه أن يبدأ يومه بدعاء بسيط: “اللهم إني أحتسب هذا اليوم عندك، فأعني وثبتني”، ليحوّل يومه بالكامل إلى عبادة وأجر.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "mbcmasr2"، اليوم الاثنين، أن الاحتساب لا يكون في الطاعات فقط، بل يمتد كذلك إلى ترك المعاصي والصبر على الابتلاءات، خاصة في زمن الانفتاح وكثرة الفتن، مؤكدًا أن الابتعاد عن الذنب رغم سهولته وانتشاره هو من أعظم صور الاحتساب، كما أن ما يمر به الإنسان من مشقة في العمل أو تربية الأبناء أو السعي على الرزق يمكن أن يكون له أجر عظيم إذا نواه صاحبه لله، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، وبقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا  وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾.

وأشار إلى أن أصل الاحتساب يقوم على ثلاثة أمور: النية الصادقة، والإحسان في العمل، وتقوى الله، موضحًا أن الإنسان حين “يدّخر” عمله عند الله، فإن الله يعوضه بخير مما يتوقع، بل بأجر “بغير حساب”، مؤكدًا أن تحويل الروتين اليومي إلى عبادة بالنية يجعل حياة الإنسان كلها أجرًا في الدنيا والآخرة، داعيًا إلى ضرورة تعليم هذا المعنى للأبناء، حتى ينشأ جيل يدرك قيمة العمل الصالح والنية الخالصة في كل تفاصيل حياته.


حالة الطقس غدا الخميس

هل غداً الخميس اجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الخميس 2 أبريل 2026

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الخميس 2 أبريل 2026

الطقس

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات بسبب سوء الأحوال الجوية

المعاشات - أرشيفية

رسميا.. بيان هام من "التأمينات" بشأن موعد ونسبة زيادة المعاشات الجديدة

أرشيفية

بعد قرار "التعليم".. تعرف على موقف الدراسة بالجامعات وحقيقة تأجيل الامتحانات بسبب الطقس

صورة أرشيفية

بالتنسيق مع التعليم|مصادر: قرار تعطيل الدراسة غداً "متروك للمحافظين" حسب الأحوال الجوية

حالة الطقس

الجو هيقلب أكثر.. بيان عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس الآن

الأرصاد

تغير المناخ يحذر: الساعات القادمة الأكثر خطورة في مسار الحالة الجوية

أرشيفية

تجديد حبس عاطل بتهمة ترويج المواد المخدرة بالقاهرة

ارشيفيه

صدمتهم نصف نقل.. مصرع طفل وإصابة والدته بالدقهلية

وزراء الداخلية العرب

وزراء الداخلية العرب يستنكرون إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا لإعدام الأسرى الفلسطينيين

بالصور

منها البليلة.. 5 مشروبات ساخنة تحميك من نزلات البرد وترفع المناعة

مشروبات ساخنة
مشروبات ساخنة
مشروبات ساخنة

سيارات وبضائع مهملة.. مزاد لجمارك الإسكندرية يحقق أكثر من 58 مليون جنيه

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

مع انخفاض درجات الحرارة.. تناول اليانسون لهذه الأسباب

مشروب اليانسون
مشروب اليانسون
مشروب اليانسون

طريقة عمل كفتة داوود باشا على أصولها

طريقة عمل كفتة داوود باشا على اصولها
طريقة عمل كفتة داوود باشا على اصولها
طريقة عمل كفتة داوود باشا على اصولها

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: قرارات الغلق.. لايف ستايل صحي جديد

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

المزيد