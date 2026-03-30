حاتم صلاح يعلن وفاة والده والجنازة غدا
العربي الناصري: توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الأجور ورفع سعر القمح ترسيخ للعدالة الاجتماعية
أحمد موسى: أولويات الحكومة دعم المواطن وحماية مقدرات الوطن
بمشاركة 33 دولة.. افتتاح بطولة «كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026» الجمعة
الجيش الأردني يعلن اعتراض صاروخ ومسيرتين أُطلقت من إيران
مكاسب فردية وثغرات جماعية.. منتخب أستراليا يظهر بقوة قبل كأس العالم
أحمد موسى: ما قامت به جماهير إسبانيا خلال لقاء مصر بعيدة عن الرياضة ويسيء لها.. وعنصرية ضد الإسلام
سعر الدولار اليوم 1 أبريل 2026 في بنك مصر والبنوك المصرية
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على دعم المواطنين ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم|فيديو
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الفيزا
محافظ مطروح يقرّر تعطيل الدراسة غدًا الخميس لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة
أبرزهم هشام طلعت مصطفى وأبوهشيمة .. كبار رجال الأعمال وشخصيات عامة في عزاء والدة أحمد عز |صور
كيف تعيش 24 ساعة في عبادة؟.. الدكتور أسامة قابيل يكشف سر تحويل الحياة كلها إلى أجر

أسامة قابيل
أسامة قابيل
علا محمد

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن مفهوم “الاحتساب” من أعظم المعاني الإيمانية التي ينبغي أن يحيا بها الإنسان في يومه كله، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على العبادات المعروفة فقط، بل يمتد ليشمل تفاصيل الحياة اليومية، حيث يستطيع المسلم أن يجعل كل أفعاله قُربة إلى الله إذا استحضر النية الصالحة، قائلاً إن الإنسان يمكنه أن يبدأ يومه بدعاء بسيط: “اللهم إني أحتسب هذا اليوم عندك، فأعني وثبتني”، ليحوّل يومه بالكامل إلى عبادة وأجر.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "mbcmasr2"، اليوم الاثنين، أن الاحتساب لا يكون في الطاعات فقط، بل يمتد كذلك إلى ترك المعاصي والصبر على الابتلاءات، خاصة في زمن الانفتاح وكثرة الفتن، مؤكدًا أن الابتعاد عن الذنب رغم سهولته وانتشاره هو من أعظم صور الاحتساب، كما أن ما يمر به الإنسان من مشقة في العمل أو تربية الأبناء أو السعي على الرزق يمكن أن يكون له أجر عظيم إذا نواه صاحبه لله، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، وبقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا  وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾.

وأشار إلى أن أصل الاحتساب يقوم على ثلاثة أمور: النية الصادقة، والإحسان في العمل، وتقوى الله، موضحًا أن الإنسان حين “يدّخر” عمله عند الله، فإن الله يعوضه بخير مما يتوقع، بل بأجر “بغير حساب”، مؤكدًا أن تحويل الروتين اليومي إلى عبادة بالنية يجعل حياة الإنسان كلها أجرًا في الدنيا والآخرة، داعيًا إلى ضرورة تعليم هذا المعنى للأبناء، حتى ينشأ جيل يدرك قيمة العمل الصالح والنية الخالصة في كل تفاصيل حياته.


وزير التربية والتعليم

تأجيل امتحانات شهر ابريل لـ 2 مايو بجميع المدارس ..قرار عاجل الآن

مجلس الوزراء

وزير المالية: تبدأ 1 يوليو.. زيادة 1100 جنيه للمعلمين و750 جنيهاً للكادر الطبي

البنزين

أول رد من البترول بشأن تحريك أسعار البنزين غدا الخميس

مجلس الوزراء

عاجل | رئيس الوزراء يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه

افصله حالًا».. جهاز في بيتك يستهلك الكهرباء 24 ساعة دون أن تنتبه ويضاعف قيمة الفاتورة

«افصله حالًا».. جهاز في بيتك يستهلك الكهرباء 24 ساعة دون أن تنتبه ويضاعف قيمة الفاتورة

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

اجتماع رئيس الوزراء

بقرار حكومي.. الحادية عشرة مساءً موعداً لغلق المراكز التجارية والمطاعم من 10 لـ 13 أبريل

ترامب

سي إن إن: ترامب يسعى للانسحاب من حرب إيران وبقية العالم يدفع الثمن

أحمد حافظ

برلماني: زيادة الأجور ودعم الفلاح تعكس انحيازًا حكوميًا واضحًا للمواطن

مجلس النواب

برلماني: تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين خرق صارخ للمواثيق الدولية

مجلس النواب

برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعكس انحياز الرئيس للمواطن وتؤكد تطور الدولة المصرية

بالصور

إلهام شاهين بإطلالة لافتة من معرض أحمد فريد

إلهام شاهين بإطلالة لافتة من معرض احمد فريد
إلهام شاهين بإطلالة لافتة من معرض احمد فريد
إلهام شاهين بإطلالة لافتة من معرض احمد فريد

«الحب والحياة» أبرز موضوعات اليوم الثالث والرابع من مهرجان المسرح العالمي

«مهرجان المسرح العالمي»
«مهرجان المسرح العالمي»
«مهرجان المسرح العالمي»

نصائح مهمة للوقاية من التهاب السحايا

نصائح للوقاية من التهاب السحايا
نصائح للوقاية من التهاب السحايا
نصائح للوقاية من التهاب السحايا

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام..
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام..
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام..

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: قرارات الغلق.. لايف ستايل صحي جديد

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

المزيد