الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيف تعيش 24 ساعة في عبادة؟.. الدكتور أسامة قابيل يكشف سر تحويل الحياة كلها إلى أجر

أسامة قابيل
أسامة قابيل
علا محمد

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن مفهوم “الاحتساب” من أعظم المعاني الإيمانية التي ينبغي أن يحيا بها الإنسان في يومه كله، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على العبادات المعروفة فقط، بل يمتد ليشمل تفاصيل الحياة اليومية، حيث يستطيع المسلم أن يجعل كل أفعاله قُربة إلى الله إذا استحضر النية الصالحة، قائلاً إن الإنسان يمكنه أن يبدأ يومه بدعاء بسيط: “اللهم إني أحتسب هذا اليوم عندك، فأعني وثبتني”، ليحوّل يومه بالكامل إلى عبادة وأجر.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "mbcmasr2"، اليوم الاثنين، أن الاحتساب لا يكون في الطاعات فقط، بل يمتد كذلك إلى ترك المعاصي والصبر على الابتلاءات، خاصة في زمن الانفتاح وكثرة الفتن، مؤكدًا أن الابتعاد عن الذنب رغم سهولته وانتشاره هو من أعظم صور الاحتساب، كما أن ما يمر به الإنسان من مشقة في العمل أو تربية الأبناء أو السعي على الرزق يمكن أن يكون له أجر عظيم إذا نواه صاحبه لله، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، وبقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا  وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾.

وأشار إلى أن أصل الاحتساب يقوم على ثلاثة أمور: النية الصادقة، والإحسان في العمل، وتقوى الله، موضحًا أن الإنسان حين “يدّخر” عمله عند الله، فإن الله يعوضه بخير مما يتوقع، بل بأجر “بغير حساب”، مؤكدًا أن تحويل الروتين اليومي إلى عبادة بالنية يجعل حياة الإنسان كلها أجرًا في الدنيا والآخرة، داعيًا إلى ضرورة تعليم هذا المعنى للأبناء، حتى ينشأ جيل يدرك قيمة العمل الصالح والنية الخالصة في كل تفاصيل حياته.


ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل المدارس اجازة غداً الأحد ؟ .. توضيح عاجل من التعليم الآن

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تحويل الدراسة "أونلاين" غداً لطلاب المدارس؟ .. التعليم تحسم الجدل

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

الفئات المستثناة من العمل عن بعد .. غدًا الأحد

ماسنجر

وداعا تطبيق ماسنجر.. ميتا تعيد دمج المراسلة داخل فيسبوك

وزير التربية والتعليم

تعليمات رسمية بعدم عقد امتحانات بالمدارس غداً مراعاة لإحتفال المسيحيين بـ"أحد الشعانين"

أرشيفية

هل تضرب “العواصف الدموية” مصر هذا الأسبوع؟.. الأرصاد توضح

طقس غداً الأحد

طقس غد الأحد .. فرص أمطار ورمال مثيرة ببعض المحافظات

منحة التموين 1600 جنيه

منحة التموين 1600 جنيه.. تفاصيل صرف الدفعة الثانية في أبريل

ترشيحاتنا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يدين الاعتداء على مقر بعثة الإمارات في دمشق

صورة أرشيفية

لغز الملاح الأمريكي المفقود في إيران .. تطورات عملية الإنقاذ المعقدة وسط تكتم عسكري

أرشيفية

اليمن .. مصرع 3 شقيقات غرقًا في سقوطهن بخزان مياه

بالصور

التجلي الأعظم هدية مصر للعالم.. محافظ جنوب سيناء: المشروع نقلة نوعية للسياحة والتنمية| صور

المحافظ خلال تفقد مشروع التجلي الأعظم
المحافظ خلال تفقد مشروع التجلي الأعظم
المحافظ خلال تفقد مشروع التجلي الأعظم

فستان أنيق .. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

رحلة نيلية سر تصدر هند صبري التريند.. تفاصيل

هند صبري
هند صبري
هند صبري

فيديو

آية عبدالرحمن

إصابة كبيرة.. آية عبدالرحمن تروي مغامراتها مع المطبخ

ندوة مسلسل "السوق الحرة"

حسام داغر: مشهد الولادة فى "السوق الحرة" كارثي

ندوة مسلسل "السوق الحرة"

مواقف كوميدية.. محمد ثروت يروي تفاصيل قيادته لطائرة فى "السوق الحرة"| شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد