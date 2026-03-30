كيف تعيش 24 ساعة في عبادة؟.. الدكتور أسامة قابيل يكشف سر تحويل الحياة كلها إلى أجر

أسامة قابيل
أسامة قابيل
علا محمد

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن مفهوم “الاحتساب” من أعظم المعاني الإيمانية التي ينبغي أن يحيا بها الإنسان في يومه كله، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على العبادات المعروفة فقط، بل يمتد ليشمل تفاصيل الحياة اليومية، حيث يستطيع المسلم أن يجعل كل أفعاله قُربة إلى الله إذا استحضر النية الصالحة، قائلاً إن الإنسان يمكنه أن يبدأ يومه بدعاء بسيط: “اللهم إني أحتسب هذا اليوم عندك، فأعني وثبتني”، ليحوّل يومه بالكامل إلى عبادة وأجر.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "mbcmasr2"، اليوم الاثنين، أن الاحتساب لا يكون في الطاعات فقط، بل يمتد كذلك إلى ترك المعاصي والصبر على الابتلاءات، خاصة في زمن الانفتاح وكثرة الفتن، مؤكدًا أن الابتعاد عن الذنب رغم سهولته وانتشاره هو من أعظم صور الاحتساب، كما أن ما يمر به الإنسان من مشقة في العمل أو تربية الأبناء أو السعي على الرزق يمكن أن يكون له أجر عظيم إذا نواه صاحبه لله، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، وبقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا  وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾.

وأشار إلى أن أصل الاحتساب يقوم على ثلاثة أمور: النية الصادقة، والإحسان في العمل، وتقوى الله، موضحًا أن الإنسان حين “يدّخر” عمله عند الله، فإن الله يعوضه بخير مما يتوقع، بل بأجر “بغير حساب”، مؤكدًا أن تحويل الروتين اليومي إلى عبادة بالنية يجعل حياة الإنسان كلها أجرًا في الدنيا والآخرة، داعيًا إلى ضرورة تعليم هذا المعنى للأبناء، حتى ينشأ جيل يدرك قيمة العمل الصالح والنية الخالصة في كل تفاصيل حياته.


الدكتور أسامة قابيل علماء الأزهر الشريف مفهوم “الاحتساب المعاني الإيمانية أسامة قابيل برنامج من القلب للقلب

إغلاق موقع ماسنجر في 16 أبريل.. تفاصيل القرار وأهم 5 بدائل متاحة

عقب ارتفاعه 220 جنيها.. سعر جرام الذهب اليوم الأحد في مصر

عاودت الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

رغم إعلان ترامب.. إيران تعلن إفشال محاولة إنقاذ طيار أمريكي جنوب أصفهان

ارتفاع أسعار الذهب 225 جنيهًا خلال أسبوع.. واختفاء الفجوة بين المحلي والعالمي

لو عندك محل .. اعرف هتدفع كام لفاتورة الكهرباء بعد الزيادة

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد

تحقيقات النيابة تكشف المستور في واقعة طفل المرج: المشاجرة على سطح العقار أدت لتصويره عاريًا

بفستان أنيق..ميرنا جميل تشارك متابعيها صورة من كواليس مسلسل اللعبة الجزء الخامس

نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالده

تاركة بصمة مهنية متميزة .. الهيئة الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية منى هلال

دينا ابنة هبة قطب تخطف الأنظار في حفل زفاف شقيقتها.. شاهد

آية عبد الرحمن: أخطط لابني أن يصبح بطلا رياضيا.. شاهد

مش فيروس كبدي .. القصة الكاملة وراء وفاة العندليب الأسمر

فيديو تحرش في حلوان يتصدر مواقع التواصل.. خلافات عائلية أم اتهام حقيقي؟

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

