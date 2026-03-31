رئيس الرعاية الصحية يدعو النواب للمشاركة في قرار الهيئة.. ويؤكد: التأمين الشامل مستقبل مصر

وجّه الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، دعوة مباشرة لأعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب للمشاركة في صنع القرار التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، مثمناً حرصهم على مواجهة التحديات الصحية الراهنة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال حضوره اجتماعات لجنة الصحة ، برئاسة الدكتور شريف باشا رئيس اللجنة ، أهمية الدور الشعبي والحزبي الذي يلعبه نواب البرلمان، قائلاً: "نحرص على إشراك نواب الشعب في القرار التنفيذي، ونحتاج لمساعدتكم في ظل احتكاككم المباشر بالشارع وقواعدكم الحزبية".



وأوضح رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه يتطلع إلى استثمار خبرات النواب كرجال دولة ليكونوا بمثابة حلقة الوصل الفعالة والأساسية بين أجهزة الدولة ومؤسساتها من جهة، وبين الشارع والمواطن المصري من جهة أخرى.



وأثنى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، على المجهود المبذول داخل اللجنة من خلال مناقشة 25 طلب إحاطة تمس المواطنين، مؤكداً أن تضافر الجهود ومجابهة التحديات معاً هو السبيل الأمثل للنهوض بالمنظومة الصحية.

وتابع:" التامين الصحي الشامل هو حجر الزاوية لتطوير المنظومة ، وهو مستقبل مصر الصحي ".