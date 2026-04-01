محلل سياسي : ترامب ينتقد الأوروبيين .. ويؤكد نيته إنهاء الصراع مع إيران بعد ارتفاع أسعار الوقود بأمريكا

أكد الدكتور مهدي عفيفي، المحلل السياسي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى بعدة تصريحات حول الوضع في إيران، مشيرًا إلى أنه انتقد الشركاء الأوروبيين، وقال إنه إذا كانوا بحاجة إلى الطاقة فعليهم فتح مضيق هرمز بأنفسهم.

وأضاف عفيفي أن ترامب شدد على نيته إنهاء أي صراع محتمل، خاصة في ظل التظاهرات العارمة التي شهدتها الولايات المتحدة احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود.

ترامب يولاجه ضغوط من الحزب الجمهوري، بأرسال رسائل مطمئنة للشعب الأمريكي، خاصة أن الحرب الأيرانية أثرت على الإقتصاد الأمريكي، وهو ما ظهر في الفترة الأخيرة.