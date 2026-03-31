تامر الحبال: كلمة الرئيس بـ إيجبس 2026 رسخت صورة مصر كدولة واثقة أمام التحديات

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026" عكست وضوحًا كبيرًا في توجهات الدولة المصرية، ورسخت صورة مصر كدولة تتحرك بثقة في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.

وأضاف الحبال أن دعوة الرئيس السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تكن مجرد لفتة دبلوماسية، بل تعبير عن قدرة مصر على التواصل المباشر مع مراكز صنع القرار العالمي، في توقيت يشهد حالة من التوترات المتصاعدة.

وأشار إلى أن هذا التحرك يعكس إدراكًا عميقًا من الدولة المصرية لطبيعة المرحلة، وحرصها على لعب دور فاعل في تهدئة الأوضاع وطرح مسارات للحلول، بما يحفظ استقرار المنطقة ويحد من تداعيات الأزمات.

وأوضح الحبال أن التحركات المصرية خلال الفترة الأخيرة تؤكد أن القاهرة تمتلك رؤية واضحة، وتتحرك بخطى محسوبة، مستندة إلى ثقلها السياسي وعلاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف.

وأكد الحبال أن مصر باتت طرفًا مبادرًا يسعى إلى التأثير في مجريات الأحداث، وطرح رؤى واقعية للتعامل مع التحديات القائمة.

ولفت الحبال إلى أن مصر تتحرك بثقة دولة كبيرة، قادرة على إدارة الملفات المعقدة، والتعامل مع مختلف القوى الدولية.