أبطال كفرالشيخ للكرة الطائرة البارالمبية يتصدرون الدورة المجمعة للدوري الممتاز

فاز فريق الكرة الطائرة البارالمبية لنادي الإرادة والتحدي من محافظة كفر الشيخ، في جميع مبارياته عدا واحدة، بالدورة المجمعة الأولى للدوري الممتاز للكرة الطائرة البارالمبية، التي تقام بصالة نادي الحرية بمدينة بورسعيد وينظمها الاتحاد المصري البارالمبي.

وتشهد الدورة المجمعة حضور الجهاز الفني للمنتخب الوطني لمتابعة اللاعبين قبل انتقاء لاعبي المنتخب استعداداً للمشاركة في بطولة العالم بالصين يوليو 2026 برعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن أبطال الكرة الطائرة البارالمبية من لاعبي نادي الإرادة والتحدي يخوضون تحدي الدورة الثانية والثالثة لبطولة الدوري بعد فوزهم في كل المباريات عدا مباراة نادي العزيمة الإسماعيلي، ويضم الفريق 4 من أبطال منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية والذي توج باللقب عام 2025 في بطولة العالم بالولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر، أن البطولة تشهد منافسة قوية بين 12 نادياً رياضياً، وتعد البطولة بوابة الأمل لمشاركة اللاعب المتميز ضمن صفوف منتخب مصر في بطولة العالم بالصين يوليو القادم، في ظل تصنيف المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة جلوس كونه المصنف الأول عالمياً، بالإضافة إلى كونه أفضل منتخب جماعي في تاريخ مصر الأولمبي والبارالمبي.

تأتي مشاركة أبطال الإرادة والتحدي بالبطولة بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة الدكتور وائل عبد القوي رئيس مجلس الإدارة، وأحمد زمارة مدير النادي.