طرق الوادى الجديد: الانتهاء من تركيب 16 ألف متر إنترلوك بشوارع باريس

أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادى الجديد عن استكمال تنفيذ أعمال المرحلة النهائية لمشروع رصف وتوسعة الطريق الرئيسي بمركز باريس باستخدام بلاط الإنترلوك، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026، حيث تم الانتهاء من تركيب 16 ألف متر مسطح، وجارٍ استكمال الأعمال بالمساحات المتبقية وفق البرامج الزمنية المعتمدة.



رفع كفاءة الطرق بالخارجة

وقال المهندس أحمد عبد الرحيم أبو زيد مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة، أن ذلك بالتوازى مع الانتهاء من أعمال ترميم ورفع كفاءة القطاعات الطولية والعرضية بشوارع متفرقة بمركز الخارجة، وذلك ضمن خطة الصيانة الدورية، في إطار توجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتكثيف جهود تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وتحسين البنية التحتية، بما يواكب متطلبات التنمية ويعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز.