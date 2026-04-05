تأجيل الفعاليات غير الضرورية دعمًا لجهود ترشيد الطاقة بجامعة أسيوط

وجّه الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عمداء الكليات بإرجاء عدد من الفعاليات غير الضرورية خلال الفترة الحالية، وذلك لتقليل الاستهلاك وتوجيه الموارد نحو الأولويات التعليمية والتشغيلية.

وأكد الدكتور المنشاوي أن هذا التوجيه يأتي انطلاقًا من مسئولية الجامعة كمؤسسة وطنية تسهم بفاعلية في تنفيذ مستهدفات الدولة، مؤكدا على أن ترشيد استهلاك الطاقة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات المجتمع، وعلى رأسها الجامعات بما لها من دور تنموي وتوعوي مؤثر.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة أسيوط تتحرك وفق رؤية متكاملة تتسق مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات العملية لترشيد الطاقة، تشمل الاستخدام الأمثل للإضاءة داخل القاعات والمدرجات، والتوسع في استخدام نظم الإضاءة الموفرة، وضبط تشغيل أجهزة التكييف، إلى جانب دعم التوجه نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية.

كما دعا الدكتور المنشاوي جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى المشاركة الإيجابية في جهود الترشيد، مؤكدًا أن الوعي المجتمعي يمثل حجر الأساس في تحقيق الاستدامة، وتعزيز كفاءة استغلال الموارد داخل الحرم الجامعي وخارجه.

وأشار إلى أهمية تفعيل دور الطلاب في نشر ثقافة ترشيد الطاقة، من خلال تنظيم أنشطة توعوية ومسابقات طلابية مبتكرة، بما يعزز من دورهم كشركاء فاعلين في دعم جهود الدولة، وترسيخ سلوكيات الاستهلاك الرشيد، بما يواكب رؤية مصر نحو التنمية المستدامة.