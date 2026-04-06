جولة سينمائية سعودية في مدن شمال أوروبا ضمن مهرجان مالمو

في إطار تعزيز جسور التعاون الثقافي بين العالم العربي ودول الشمال الأوروبي، أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية، بالتعاون مع هيئة الأفلام السعودية، عن إطلاق برنامج "ليالٍ عربية"، برعاية مبادرة "ليالي الفيلم السعودي"، إحدى مبادرات الهيئة التي تهدف إلى تعزيز حضور السينما السعودية عالميًا.

ويُقام البرنامج خلال الفترة من ٧ وحتى ١٧ أبريل، بالتزامن مع فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية، حيث يقدّم مجموعة مختارة من أبرز الأفلام السعودية المعاصرة في جولة سينمائية تشمل عددًا من المدن في دول شمال أوروبا مثل السويد، الدنمارك، فنلندا، والنرويج.



وتُعرض خلال المهرجان مجموعة متنوعة من الأفلام السعودية مثل فيلم "هجرة" للمخرجة السعودية شهد أمين والذي مثّل المملكة في مسابقة الأوسكار في نسختها الـ 98 عن فئة أفضل فيلم دولي، وفيلم "سلمى والقمر" للمخرجة السعودية عهد كامل، وفيلم "القيد" للمخرج السعودي حسام الحلوة، وفيلم "إسعاف" للمخرج كولن تيج، وفيلم "مسألة حياة أو موت" من إخراج الكاتب والمخرج السعودي أنس باطهف.





وقال رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية، محمد قبلاوي إن المهرجان "يطمح إلى تعزيز الحوار الثقافي من خلال السينما، وإتاحة الفرصة لجمهور دول شمال أوروبا لاكتشاف المزيد من الإنتاجات السعودية الواعدة".

وأضاف: "التعاون مع هيئة الأفلام السعودية لتقديم هذه التجربة السينمائية يعد إضافة مميزة تفتح الباب للمزيد من التجارب والمبادرات في المستقبل".

ويشهد البرنامج حضور عدد من المخرجين وصنّاع الأفلام السعوديين، حيث تُقام لهم جلسات نقاشية مباشرة بعد العروض مما يتيح الفرصة للحوار والتفاعل مع الجمهور والمهتمين.



جدول العروض:

ستوكهولم، السويد – 7 أبريل -

فيلم "سلمى والقمر" – إخراج: عهد كامل

غوتنبرغ، السويد – 9 أبريل -

فيلم "القيد" – إخراج: حسام الحلو

كوبنهاغن، الدنمارك – 12 أبريل -

فيلم "هجرة" – إخراج: شهد أمين

مالمو، السويد – 13 أبريل -

فيلم "إسعاف" – إخراج: كولن تيج

هلسنكي، فنلندا – 15 أبريل -

فيلم "مسألة حياة أو موت" – إخراج: أنس باطهف

أوسلو، النرويج – 17 أبريل -

فيلم "مسألة حياة أو موت" – إخراج: أنس باطهف