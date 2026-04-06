عيادة بلس خطوة جديدة نحو التحول الرقمي الصحي وشراكات استراتيجية لدعم منظومة التأمين الشامل

شهدت الساحة الصحية انعقاد مؤتمر إطلاق نظام «عيادة بلس» (EYADA PLUS)، بحضور نخبة من قيادات قطاعي الصحة والتكنولوجيا المالية، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية ومؤسسات مصرفية.

بدأت فعاليات المؤتمر باستقبال الضيوف وعقد جلسة تعارف، أعقبها عرض تقديمي استعرض ملامح النظام الجديد، الذي يهدف إلى تقديم حلول رقمية متكاملة لإدارة العيادات والمنشآت الطبية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، ودعم التكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس، في كلمته، أن إطلاق «عيادة بلس» يمثل امتدادًا لجهود دعم البنية التكنولوجية للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان استدامة الخدمات ورفع كفاءتها. وأضاف أن التكامل بين الحلول الرقمية والخدمات المالية يعزز من قدرة المؤسسات الصحية على التطوير والنمو.

من جانبه، استعرض أكرم رضا، الرئيس التنفيذي لشركة إي هيلث والعضو المنتدب، الجوانب الفنية والتشغيلية للنظام، موضحًا أنه يوفر أدوات لإدارة الملفات الطبية إلكترونيًا، وتنظيم العمليات الإدارية والمالية، وربط العيادات بالجهات المعنية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن دقة البيانات وسرعة الإجراءات.

وشهد المؤتمر كلمات لعدد من قيادات القطاع الصحي، حيث أشار الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أهمية الحلول الرقمية في تعزيز الحوكمة والشفافية داخل المنظومة، ودورها في تسهيل تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وجودة أعلى.

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الالتزام بالمعايير المعتمدة أصبح ركيزة أساسية في تقييم المنشآت الصحية، موضحًا أن الأنظمة الرقمية الحديثة تساهم في توثيق الإجراءات وتحسين مستوى الالتزام بمعايير الجودة.

وشدد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، على أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في تطوير الخدمات الصحية، لافتًا إلى أن التكامل بين التكنولوجيا والإدارة الحديثة يسهم في تحسين تجربة المريض ورفع كفاءة التشغيل داخل المنشآت.

وأشاد الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، بالتعاون القائم بين القطاعين العام والخاص في مجال الابتكار الصحي، معتبرًا أن هذه الشراكات تمثل نموذجًا فعالًا لدعم خطط الإصلاح والتطوير.

وأكد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، دعم الوزارة لكل المبادرات التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل وصولها للمواطنين.

وتضمن المؤتمر توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين إي هيلث وإي أسواق وبنك قناة السويس، بهدف تقديم حلول مالية وتكنولوجية متكاملة تدعم انتشار النظام الجديد داخل السوق، وتوفر آليات تمويل وخدمات دفع إلكتروني تواكب احتياجات المنشآت الطبية.

واختُتمت الفعالية بجلسة تواصل بين الحضور، وسط تأكيدات على أن «عيادة بلس» يمثل خطوة جديدة نحو بناء منظومة صحية رقمية متكاملة، تسهم في تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة الخدمات، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير قطاع الصحة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.