أعلنت وكالة فارس الإيرانية، مقتل 4 ضباط في الجيش خلال مواجهة طائرات أمريكية في أصفهان الأحد الماضي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

فيما قال رامي جبر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدّد خلال تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض، على هامش احتفال بعيد الفصح، تأكيده على المهلة الممنوحة لإيران، والتي تنتهي يوم الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت واشنطن، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ في استهداف البنية التحتية الإيرانية، بما يشمل الجسور ومحطات الطاقة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في مداخلة مع الإعلامي أحمد بصيلة، أنّ الرئيس ترامب أشار أيضاً إلى أن المفاوضات الجارية تضم شخصيات إيرانية وصفها بأنها أكثر عقلانية ومنطقية مقارنة بسابقين، في إشارة إلى وجود مسار تفاوضي لا يزال قائماً رغم التصعيد في التصريحات.

وفيما يتعلق بتأثير الضغوط الداخلية، أشار رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن المظاهرات قد يكون لها تأثير محدود كمؤشر على الرأي العام، إلا أن الرؤساء الأمريكيين، ومن بينهم ترامب، لا يستجيبون عادة بشكل مباشر لهذه الضغوط، مستشهداً بتجربة الإدارة الأمريكية السابقة خلال فترة الرئيس جو بايدن، حيث لم تؤدِ الاحتجاجات إلى تغيير ملموس في السياسات.