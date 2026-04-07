الزمالك يضع علي حمدي ضمن حساباته.. واللاعب يرحب باللعب للأبيض

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، أن نادي الزمالك وضع لاعب وسط طلائع الجيش، علي حمدي ضمن دائرة اهتماماته خلال الفترة الحالية، في إطار خطته لتدعيم خط الوسط.

وأوضح أضا خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المفاوضات لم تُحسم بشكل رسمي حتى الآن، رغم وجود تواصل بين النادي واللاعب، مشيرًا إلى أن علي حمدي أبدى ترحيبه بالانتقال إلى الزمالك وخوض تجربة جديدة داخل القلعة البيضاء.

وأضاف أن إدارة الزمالك وعدت بحسم الصفقة في حال نجاحها في فك القيد خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن اللاعب يُعد من العناصر المميزة، كما أنه شقيق محمد حمدي لاعب فريق بيراميدز.