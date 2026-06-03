تحرك برلماني حول مطاعم "الطيبات" وحماية صحة المواطنين من الإعلانات المضللة

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب ، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بشأن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من حملات ترويجية مكثفة لافتتاح العديد من المطاعم التي تعلن أنها تعمل وفق ما يسمى بـ” نظام الطيبات ”، مستغلة شعارات براقة تتعلق بالحفاظ على صحة المواطنين وتقديم أغذية صحية وآمنة، بما يجذب أعدادًا كبيرة من المواطنين دون وضوح المعايير أو الجهات الرقابية التي تتابع هذه الأنشطة.

وأكد أمين، أن صحة المواطنين ليست مجالًا للدعاية أو التسويق غير المنضبط، خاصة في ظل تزايد الوعي المجتمعي بأهمية الغذاء الصحي، وهو ما يفرض ضرورة التحقق من مدى التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية والغذائية المقررة قانونًا، وعدم الاكتفاء بالشعارات والإعلانات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً: ما الجهات المختصة التي منحت هذه المطاعم التراخيص اللازمة لممارسة النشاط تحت مسمى “الطيبات” أو أي مسميات مشابهة؟، وهل خضعت هذه المنشآت لرقابة وفحص دوري من الجهات المعنية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين؟، وما المعايير العلمية والصحية التي تستند إليها هذه المطاعم في الترويج لمنتجاتها باعتبارها أكثر فائدة أو أمانًا من غيرها؟، وهل قامت الجهات المختصة بمراجعة المحتوى الإعلاني المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد من عدم احتوائه على معلومات مضللة أو ادعاءات غير مثبتة؟ وما الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد أي منشأة يثبت استخدامها شعارات أو مزاعم صحية غير معتمدة بهدف تحقيق مكاسب تجارية على حساب صحة المواطنين؟.

وأكد النائب أشرف أمين على، أن ملف الغذاء والصحة العامة يمثل خطًا أحمر لا يجوز التهاون فيه، مطالبًا الحكومة بإعلان نتائج واضحة وشفافة للرأي العام، وتشديد الرقابة على جميع المنشآت الغذائية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تضليل المواطنين أو استغلال مخاوفهم الصحية لتحقيق أرباح غير مشروعة، حفاظًا على صحة المصريين وترسيخًا لمبادئ الشفافية وحماية المستهلك.