رسميا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد هاري ماجواير

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن تمديد عقد مدافعه المخضرم هاري ماجواير لمدة عام إضافي، مع خيار التمديد لسنة ثانية، ليظل قلب الدفاع ضمن صفوف الفريق حتى يونيو 2027 على الأقل.

وجاء في بيان النادي: "هاري ماجواير وقّع عقدًا جديدًا يضمن استمراره مع مانشستر يونايتد مع إمكانية التمديد لعام إضافي"، مشيرًا إلى أن اللاعب خاض حتى الآن 266 مباراة مع الفريق، وحقق خلال مسيرته لقب كأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي منذ انضمامه في 2019.

من جانبه، أعرب ماجواير عن سعادته بالاستمرار مع الشياطين الحمر، قائلاً: "تمثيل مانشستر يونايتد شرف كبير ومسؤولية تجعلني وعائلتي فخورين كل يوم. سعيد بتمديد مسيرتي هنا لثمانية مواسم على الأقل، وأتطلع لمواصلة اللعب أمام جماهيرنا الرائعة وخلق المزيد من اللحظات المميزة معًا".

وأضاف: "الطموح والإمكانيات في هذا الفريق واضحة للجميع، وتصميم النادي على المنافسة على الألقاب الكبرى لا يخفى على أحد، وأنا واثق أن أفضل لحظاتنا لم تأتِ بعد".