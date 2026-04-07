هانز فليك : لا أعذار أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

يرى الألماني هانز فليك، مدرب نادي برشلونة، أن مواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تتطلب ترك الأعذار جانبًا، سواء المتعلقة بالإصابات أو ضغط المباريات.

ويستضيف برشلونة أتلتيكو على ملعب "كامب نو"، في مباراة وصفها فليك بأنها مختلفة تمامًا عن مواجهات الكأس أو الدوري المحلي، لأنها جزء من أفضل بطولة في العالم، وتتطلب أعلى مستويات التركيز والأداء.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "أتلتيكو فريق قوي يتميز بروح قتالية عالية وحماس كبير، ولديه لاعبين مميزين. تم إراحة بعض اللاعبين في المباراة الأخيرة، لكن الفريق يعتمد على عناصر ذات جودة كبيرة أيضًا. تسجيل هدفين في مرمى أتلتيكو ليس أمرًا سهلاً، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا على أرضنا".

وأضاف المدرب الألماني: "لدينا أسلوبنا الخاص وعلينا التمسك به، بالضغط على الخصم وفتح المساحات، والأهم هو التركيز منذ البداية في المباراتين. دوري أبطال أوروبا فرصة لكل لاعب، وهدفنا الوصول إلى نصف النهائي".

وعن غضب الشاب لامين يامال بعد مباراة سابقة مع أتلتيكو، قال فليك: "لامين يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، وهو لاعب مذهل. حاول كل شيء على الجناح، وسجل زميله هدفًا رائعًا، وأنا ملتزم بحمايته وتقديم الدعم له في مسيرته".