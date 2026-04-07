انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
00
س
:
00
د
:
00
ث
قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

هانز فليك : لا أعذار أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

هانز فليك
هانز فليك
إسراء أشرف

يرى الألماني هانز فليك، مدرب نادي برشلونة، أن مواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تتطلب ترك الأعذار جانبًا، سواء المتعلقة بالإصابات أو ضغط المباريات.

ويستضيف برشلونة أتلتيكو على ملعب "كامب نو"، في مباراة وصفها فليك بأنها مختلفة تمامًا عن مواجهات الكأس أو الدوري المحلي، لأنها جزء من أفضل بطولة في العالم، وتتطلب أعلى مستويات التركيز والأداء.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "أتلتيكو فريق قوي يتميز بروح قتالية عالية وحماس كبير، ولديه لاعبين مميزين. تم إراحة بعض اللاعبين في المباراة الأخيرة، لكن الفريق يعتمد على عناصر ذات جودة كبيرة أيضًا. تسجيل هدفين في مرمى أتلتيكو ليس أمرًا سهلاً، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا على أرضنا".

وأضاف المدرب الألماني: "لدينا أسلوبنا الخاص وعلينا التمسك به، بالضغط على الخصم وفتح المساحات، والأهم هو التركيز منذ البداية في المباراتين. دوري أبطال أوروبا فرصة لكل لاعب، وهدفنا الوصول إلى نصف النهائي".

وعن غضب الشاب لامين يامال بعد مباراة سابقة مع أتلتيكو، قال فليك: "لامين يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، وهو لاعب مذهل. حاول كل شيء على الجناح، وسجل زميله هدفًا رائعًا، وأنا ملتزم بحمايته وتقديم الدعم له في مسيرته".

هانز فليك فليك مدرب برشلونة برشلونة أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا

