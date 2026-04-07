أصدرت وزارة الأوقاف بيانا رسميا جددت فيه التأكيد على جميع منسوبيها بمختلف صفاتهم بضرورة الالتزام التام بالضوابط المنظمة للظهور الإعلامي مشددة على عدم جواز الظهور في أي وسيلة إعلامية إلا بعد الحصول على تصريح مسبق وترشيح رسمي من الوزارة.

الأوقاف تجدد منع أئمتها من الظهور الإعلامي دون تصريح مسبق

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق الوثيق الذي تحرص عليه مع كافة وسائل الإعلام لضمان تقديم خطاب ديني منضبط ورصين.

وشمل البيان تجديد التعميم على كافة المنتسبين للوزارة بضرورة الالتزام بالعلم والالتزام وبالمساءلة عند الاقتضاء بحسن الظهور شكلا وموضوعا وخطابا وفكرا في كل ظهور بالمسجد أو خارجه وعلى شاشات وسائل الإعلام المختلفة وأثيرها سواء أكانت وسائل تقليدية أم حديثة شخصية أم غير شخصية.

وشددت الأوقاف، في بيانها، على أن يكون ظهور الأئمة وحديثهم محققا للعلم والوعي ومكارم الأخلاق والتحصين من التطرف وتعظيم الانتماء للوطن وصناعة الحضارة وفقه العمران وغير ذلك من المقاصد الرفيعة حرصا على جلال الخطاب الديني وسموا برسالة الوزارة.