انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

لضمان جودة الخطاب الديني.. الأوقاف تُلزم منسوبيها بالحصول على إذن قبل الظهور الإعلامي

الأوقاف
الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم

جددت وزارة الأوقاف، تعميمها على جميع منسوبيها -أيًا كانت صفاتهم- بعدم جواز الظهور الإعلامي إلا بعد تصريح مسبق وترشيح من الوزارة، في إطار من التنسيق الوثيق الذي تحرص عليه الوزارة مع كل وسائل الإعلام. 

كما تجدد الوزارة التعميم على كل منسوبيها - بالعلم والالتزام، وبالمساءلة عند الاقتضاء - بحسن الظهور شكلاً وموضوعًا وخطابًا وفكرًا في كل ظهور بالمسجد أو خارجه، وعلى شاشات وسائل الإعلام المختلفة وأثيرها، سواء أكانت وسائل تقليدية أم حديثة، شخصية أو غير شخصية، وأن يكون ظهورهم وحديثهم محققا للعلم والوعي ومكارم الأخلاق والتحصين من التطرف وتعظيم الانتماء للوطن وصناعة الحضارة وفقه العمران وغير ذلك من المقاصد الرفيعة، حرصًا على جلال الخطاب الديني، وسُموًا برسالة الوزارة.

وكانت وزارة الأوقاف أصدرت بياناً عاجلاً بشأن المقطع المتداول لإمام مسجد عمر مكرم الشيخ مظهر شاهين عقب ظهوره على إحدى الفضائيات بحديث اعتبرته الوزارة لا يليق برسالتها ولا بمكانة الإمام والخطاب الديني الرشيد.

وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء الشيخ مظهر شاهين لديوان عام الوزارة بعد الواقعة بساعات قليلة حيث مثل أمام الجهة المختصة وأقر بخطئه في التصريحات التي أثارت لغطاً واسعاً بين الجمهور.

واعترف الإمام خلال التحقيق معه بأنه ظهر على الشاشة الفضائية دون الحصول على تصريح مسبق أو ترشيح رسمي من الوزارة معرباً عن اعتذاره عما بدر منه وتعهده بعدم الظهور مستقبلاً إلا بالمسارات القانونية اللازمة.

وبناءً على إقرار الإمام بالخطأ قررت الجهة المختصة بوزارة الأوقاف إحالة الواقعة رسمياً إلى الإدارات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال هذا التجاوز لضمان استقامة الظهور الإعلامي لمنسوبيها.


 

