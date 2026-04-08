اقتصادية النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

تستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، اليوم "الأربعاء"، اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة.

ويحضر اجتماع اللجنة ممثلي عدد من الجهات المعنية، من بينها هيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية، ووزارة الاستثمار، وجهاز حماية المنافسة.

كانت اللجنة بدأت امس الثلاثاء، أولى جلساتها لمناقشة التعديلات على القانون، عقب انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشته، في إطار التنسيق بين غرفتي البرلمان تمهيدًا لإقراره.

وتناقش اللجنة مشروع القانون بشكل مشترك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، في إطار دراسة متكاملة للجوانب القانونية والاقتصادية للتعديلات المقترحة.