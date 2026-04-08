تمهيدا للافتتاح.. محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال تطوير متحف الآثار

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، أعمال تطوير متحف آثار الوادي الجديد، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والأستاذ طارق القلعي مدير عام المتحف،وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ واستعدادات الافتتاح.

واطلعت المحافظ على مجمل أعمال التطوير الجارية، التي تستهدف رفع كفاءة البنية الإنشائية والتكنولوجية للمتحف وفق أحدث المعايير؛ بما يشمل منظومات الحماية والتأمين وتحديث أساليب العرض المتحفي، وتدعيم البنية الخدمية، إلى جانب تهيئة الموقع لاستقبال الزائرين بصورة حضارية تعكس القيمة التاريخية للمقتنيات ، معربةً عن تقديرها للجهود المبذولة للانتهاء من أعمال التطوير؛ بما يسهم في تعظيم الدور الثقافي والسياحي للمتحف، ويدعم مكانة المحافظة على خريطة السياحة الثقافية.