محافظ الإسماعيلية يواصل لقاءاته الأسبوعية بالمواطنين ويدعو الشباب للالتحاق بفرص العمل المقدمة بالمناطق الحرة والصناعية

أكد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، أن لقاء المواطن وتلبية احتياجاته تأتي في مقدمة الأولويات التنفيذية داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن تلك اللقاءات تُمثل حلقة تواصل حقيقية تُترجم على توجيهات القيادة السياسية الداعية لوضع احتياجات المواطن على رأس أجندة العمل الحكومي.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي السابع لخدمة المواطنين والذي يعقد الأربعاء من كل أسبوع بديوان عام محافظة الاسماعيلية، حيث شهد اليوم إقبالًا شديدًا من المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى أصحاب الشكاوى المتعلقة بالتقنين والتصالح والخدمات الطبية والاجتماعية وطالبي فرص العمل.

وذلك بحضور جميع التنفيذين وممثلي القطاعات الخدمية بالمحافظة للاستماع إلى مشاكل كل مواطن على حدة، وعرضها على المسئول لتوفير الحلول اللازمة لها.

وخلال الاجتماع كلف محافظ الإسماعيلية مديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارة بتوفير الخدمات اللازمة والاستجابة للطلبات المقدمة فيما يسمح به القانون لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة والتخفيف من حدة المعاناة من على كاهلهم.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال لقائه بعدد من الشباب والشابات المتقدمين بطلبات لتوفير فرص عمل، أن هناك فرص عمل متوفرة بالمناطق الحرة والصناعية، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية على عدد من المهن المطلوبة للعمل بالمصانع، مشيرًا إلى متابعته الشخصية للفرص المقدمة لتكون متنوعة وتناسب الكثير من المؤهلات مع التأكيد على مراعاتها الحد الأدنى للأجور، داعيًا الشباب الخروج من عباءة البحث عن العمل الحكومي ومواكبة متطلبات سوق العمل.

وتستمر اللقاءات الأسبوعية لبحث شكاوى ومطالب المواطنين بالديوان العام، بالإضافة إلى جميع مراكز وأحياء المحافظة.