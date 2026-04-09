استمرار حملة “شارع منظم.. رصيف آمن” بحي ثانِ لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بمواصلة الجهود لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية.

في هذا السياق، واصلت الوحدة المحلية لحي ثانِ مدينة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، حملاتها المكبرة ضمن مبادرة “شارع منظم.. رصيف آمن”، والتي تستهدف رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والأرصفة.

وشهدت الحملة، التي نُفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تكثيف المرور الميداني بعدد من الشوارع والميادين الحيوية بنطاق الحي (شارع السكة الحديد والمستشفى والقليوبية وعرايشية مصر).

وأسفرت الحملة عن رفع عدد ٦٠ حالة إشغال طريق أمام المحال التجارية، التي تعيق حركة المواطنين، هذا إلى جانب إزالة عدد ٧ تندة صاج وإزالة الزوائد لعدد ١٠ أكشاك وفتارين كما تم إخطار عدد ٢٠ محل للتقديم على قانون ترخيص المحال رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بجانب تشميع عدد ٢٧ محل لإدارة النشاط بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثانِ مدينة الإسماعيلية بأن الحملات مستمرة بشكل يومي، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تعيق حق المواطن في استخدام الرصيف، مشددًا على أهمية التزام أصحاب المحال بالمساحات المقررة وعدم التعدي على الطريق العام.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على استعادة المظهر الحضاري للمدينة، وتحقيق الانضباط بالشارع، بما يضمن بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.