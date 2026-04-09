استعدادا لإعلان الفائزين.. مناقشات داخل لجان تحكيم الدراما بمهرجان همسة الـ 14

شهدت أروقة مهرجان همسة للأدب والفنون حالة من الحراك والنقاشات المكثفة، بعدما عقدت لجنة تحكيم الدراما اجتماعها مساء أمس، ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة، وذلك لاختيار أفضل الأعمال المشاركة في السباق الرمضاني لعام 2026.

ترأس لجنة التحكيم المخرج الكبير هاني لاشين، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الفن، حيث ضمت اللجنة كلًا من المخرج رؤوف عبد العزيز، والمخرج المسرحي الكبير حسام صلاح الدين، والمخرج الدكتور عادل عبده، إلى جانب الفنانة ميرنا وليد، والكاتب والسيناريست أنيس بوجواري، والمطرب الدكتور أحمد إبراهيم، وذلك تحت إشراف ورئاسة المهرجان للكاتب فتحي الحصري.

وفي تصريحات صحفية، أكد فتحي الحصري أن اللجنة عقدت جلسات مطولة شهدت مناقشات واسعة حول مختلف الأعمال الدرامية التي عُرضت خلال الموسم الرمضاني، مشيرًا إلى وجود تباين واضح في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وهو ما يعكس تنوع الرؤى الفنية وثراء الساحة الدرامية هذا العام.

وأوضح الحصري أن هذا الاختلاف في الآراء لم يمنع الوصول في النهاية إلى توافق جماعي حول الأسماء والأعمال الأكثر استحقاقًا للتكريم، مؤكدًا أن النتائج النهائية ستظل سرية حتى يتم الإعلان عنها قبل انطلاق المهرجان بأيام قليلة.

ويحمل مهرجان همسة للأدب والفنون في دورته الحالية اسم الفنان الراحل مصطفى فهمي تكريمًا لمسيرته الفنية، فيما تتولى النجمة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، الذي يُقام خلال شهر سبتمبر المقبل برعاية وزارة الثقافة، وسط ترقب كبير من الوسط الفني والإعلامي لمعرفة قائمة الفائزين.