الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شبح الغيابات يطارد الزمالك أمام شباب بلوزداد في الكونفدرالية

ياسمين تيسير

تتجه أنظار جماهير فريق الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في اطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

وتنطلق المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة 

بينما تقام مباراة الاياب يوم 17 أبريل الجاري

 وتضم قائمة الزمالك للمباراة كلاً من :

 حراسة المرمى : محمد عواد - مهدي سليمان – محمود الشناوي

خط الدفاع: محمود بنتايج - أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم

خط الوسط : محمد شحاتة - أحمد ربيع – محمود جهاد – محمد السيد – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف -  خوان بيزيرا

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.

غيابات الزمالك وشباب بلوزدادد

ويغيب عن  فريق الزمالك عدد كبير من نجوم الفريق أبرزهم : 

محمد صبحي للإيقاف، واللاعب الأنجولي شيكو بانزا، بسبب الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وأحمد حمدي وسيف جعفر وبارون أوشينج لأسباب فنية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

كمال خرازي

وفاة وزير الخارجية الإيراني السابق متأثرا بجراحه في هجوم إسرائيلي أمريكي

الكويت

الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية

امام عاشور

تطورات جديدة في ملف إمام عاشور.. والأهلي يقترب من الحسم

وزير الدفاع الباكستاني

وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل دولة سرطانية.. ومن أنشأها يحترق في جهنم

كأس العالم 2026

فيفا يعلن حكام مونديال 2026 .. مشاركة عربية مميزة وحضور مصري

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

احمد عبد القادر

أمير هشام: لاعب الأهلي أولى صفقات الزمالك الصيفية

ترشيحاتنا

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

استعد للتقديم.. حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 لهذه الفئة

شم النسيم 2026

4 أيام إجازة .. موعد شم النسيم2026

اسعار العملات اليوم

الدولار بكام؟ .. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

بالصور

إطلالة ساحرة.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

لوك كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

