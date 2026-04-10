شبح الغيابات يطارد الزمالك أمام شباب بلوزداد في الكونفدرالية

تتجه أنظار جماهير فريق الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في اطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

وتنطلق المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة

بينما تقام مباراة الاياب يوم 17 أبريل الجاري

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كلاً من :

حراسة المرمى : محمد عواد - مهدي سليمان – محمود الشناوي

خط الدفاع: محمود بنتايج - أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم

خط الوسط : محمد شحاتة - أحمد ربيع – محمود جهاد – محمد السيد – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف - خوان بيزيرا

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.

غيابات الزمالك وشباب بلوزدادد

ويغيب عن فريق الزمالك عدد كبير من نجوم الفريق أبرزهم :

محمد صبحي للإيقاف، واللاعب الأنجولي شيكو بانزا، بسبب الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وأحمد حمدي وسيف جعفر وبارون أوشينج لأسباب فنية.