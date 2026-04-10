برنامج الأغذية العالمي: لبنان يواجه أزمة أمن غذائي بسبب تداعيات الحرب

عرضت قناة إكسترا نيوز تصريحات، حذّر خلالها برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان، في ظل استمرار تداعيات الحرب وتعطّل سلاسل الإمداد داخل البلاد.



وأوضح التقرير، أن لبنان يواجه أزمة متصاعدة في توافر السلع الغذائية، نتيجة الاضطرابات التي أثرت على دخول الإمدادات الأساسية، ما انعكس بشكل مباشر على الأسواق المحلية.



وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي في لبنان، خلال تصريحات تم عرضها على القناة، إن ما يشهده البلد لا يقتصر على كونه أزمة نزوح فقط، بل يتحول بسرعة إلى أزمة أمن غذائي حادة، في ظل تزايد الضغوط على الموارد الغذائية.



وأشارت إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار الغذاء أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، خاصة مع زيادة الطلب من جانب الأسر النازحة، وهو ما يفاقم من حدة الأزمة.



وحذّرت من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم أكبر في أزمة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل وفعال.



