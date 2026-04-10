جامعة العاصمة تكشف موعد افتتاح عيادات المجمع الطبي بحلوان .. خاص

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، دعمه الكامل لمشروع المجمع الطبي بجامعة حلوان، مشيرًا إلى أن الجامعة تمضي بخطوات جادة نحو إنشاء واحد من أكبر الصروح الطبية في جنوب القاهرة، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وكشف رئيس جامعة العاصمة لصدي البلد، موعد بدء تشغيل العيادات بالمجمع الطبي الجديد في منطقة حلوان.

وأوضح أنه من المقرر بدء تشغليها مع بداية العام المقبل، على أن يتم استكمال تشغيل باقي مكونات المجمع تدريجيًا في مراحل لاحقة.

وتابع أن مشروع المجمع الطبي بجامعة حلوان يُعد أكبر مشروع تنفذه الجامعة في تاريخها، حيث يقام ليضم نحو 1600 سرير في مختلف التخصصات الطبية، بما يتيح تقديم خدمات علاجية متكاملة وفق أحدث المعايير الطبية.

وأشار إلى أن المجمع الطبي سيشمل أيضًا مستشفى متكاملًا للطلبة، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية المناسبة لطلاب الجامعة، إلى جانب خدمة المواطنين في المناطق المحيطة.

وأضاف أن المجمع الطبي الجديد يستهدف خدمة ما يقرب من 8 ملايين مواطن في مناطق جنوب القاهرة وحتى شمال الصعيد، وهي مناطق تعاني منذ سنوات من نقص المستشفيات الجامعية القادرة على تقديم خدمات طبية متطورة تواكب الاحتياجات المتزايدة للسكان.