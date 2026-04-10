قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية شاملة للخيرات
لبنان .. سقوط 10 شهداء من جهاز أمن الدولة في استهداف إسرائيلي لسرايا النبطية الحكومي
الدقهلية: استمرار عمل المنافذ الجديدة لبيع الخبز المدعم بالمنصورة يوميا
فعاليات المؤتمر الرابع لمناظير النساء بمستشفى قنا العام
كسر هيمنة الدولار.. إيران تقترح فرض رسوم العبور من مضيق هرمز بالعملة المحلية
بشير العدل: التوترات الجيوسياسية تعيد تشكيل الاقتصاد وتضغط على الطاقة والإمداد
جريمة قتل في كاليفورنيا.. اعترافات صادمة للمتهم نجل السفيرة نبيلة مكرم
افتتاح 3 مساجد جديدة بأسيوط اليوم ضمن خطة الأوقاف لإعمار بيوت الله
اجتماع أمني إسرائيلي طارئ لمناقشة تصعيد لبنان وسط خطط لتعميق العمليات العسكرية
متحدث الوزراء: الهدنة الإقليمية طوق نجاة لأسواق الوقود.. ونواب: خطوة للحفاظ على الموارد ودعم الاقتصاد الوطني
سباليتي يشبّه نجم يوفنتوس بمحمد صلاح: جناح لا يُمكن إيقافه
"الزراعة": تحصين 2.1 مليون رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مستشفى الشيخ زايد التخصصي تُطلق مؤتمر الأورام لتطوير مهارات الكوادر الطبية

الدكتور صلاح جودة مدير المستشفي
الدكتور صلاح جودة مدير المستشفي
عبدالصمد ماهر

صرح الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أنه تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة .

 انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي لوحدة الأورام في نسخته الأولى المُعتمدة من المجلس الصحي المصري، على مدار يومي 9 و10 أبريل الجاري، وذلك في إطار توجيهات معالي وزير الصحة والسكان بدعم أنشطة التعليم الطبي المستمر وتطوير مهارات الكوادر الطبية الشابة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأكد مدير عام المستشفى، خلال كلمته الافتتاحية، حرص المستشفى على التدريب والتعليم المستمر؛ منوهاً في الوقت ذاته إلى أن هذا الحدث يمثل نقلة نوعية في مسيرة مستشفى الشيخ زايد التخصصي نحو التحول لمركز تميز في علاج أورام المرأة.

وأضاف أن تلك النسخة من الفعاليات هي السابعة في غضون عامين، والنسخة الأولى التي تُعقد تحت مظلة "المجلس الصحي المصري" بتنسيق مشترك بين وحدات الأورام والتدريب والأبحاث الطبية الإكلينيكية والإعلام، ضماناً لتحقيق أعلى معايير الجودة الشاملة في التعليم الطبي المستمر.

سد الفجوة بين الطب المبني على الدليل والممارسة الإكلينيكية

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد عبد الهادي، مدير وحدة الأورام بالمستشفى ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر صُمم خصيصاً لسد الفجوة بين الطب المبني على الدليل والممارسة الإكلينيكية اليومية، وذلك بتواجد نخبة من أساتذة وخبراء علاج وجراحة الأورام من مختلف الجامعات المصرية والمعاهد التعليمية وهيئات الرعاية الصحية.

مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجلسات العلمية لليوم الأول ركّزت على مناقشة أورام الثدي بمختلف تصنيفاتها وآليات التشخيص المبكر وأحدث طرق الوقاية والعلاج، فيما تناولت جلسات اليوم الثاني من المؤتمر الحديث عن الأورام النسائية والتي تضم أورام عنق الرحم، المبيضين، وبطانة الرحم.

وأضاف "عبد الهادي" أن الأجندة العلمية للمؤتمر تضمنت استعراضاً تفصيلياً للبروتوكولات العلاجية الحديثة التي تم إقرارها واعتمادها من البورد المصري، لا سيما تلك المتعلقة بقرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي سواء في تلك المراحل المبكرة أو عالية الخطورة، ودور العلاجات المناعية والموجهة في تحسين نتائج

مستشفى الشيخ زايد التخصصي المجلس الصحي المصري وحدة الأورام المراكز الطبية المتخصصة وزير الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الفيديو

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

الكويت

الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

الشاب الضحية

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

صورة أرشيفية

الصين تتحرك دبلوماسيا في أزمة إيران وتمنح طهران مخرجا سياسيا

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب في الصاغة اليوم

ترشيحاتنا

صلاح وفان دايك و روبرتسون

رسالة مؤثرة من فان دايك إلى صلاح وروبرتسون بعد رحيلهما عن ليفربول

الاهلي

تاريخ مواجهات الاهلي وسموحة قبل لقاء الغد في الدوري

الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يقبل اعتذار تامر مصطفى عن الاستمرار في تدريب فريق الكرة

بالصور

حبيبة الملايين.. نيسان تودع سيارتها الشهيرة للأبد

قبل شم النسيم.. بيطري الشرقية يضبط 10 طن أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر بالشرقية

تزامناً مع الإحتفال بيوم اليتيم.. تضامن الشرقية توزع ملابس بالمجان على 150 طفل

جهاز شؤون البيئة بالشرقية ينفذ 34 نشاطاً توعوياً بالمدارس والجامعات للحفاظ على البيئة

فيديو

صورة من الفيديو

"نقطة بمليون جنيه" تشعل السوشيال ميديا.. فرح في المنيا يتحول إلى ساحة جدل واسع بين الإعجاب والانتقاد

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد