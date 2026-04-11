خريطة الدولار في أسبوع: بين ضغوط التصعيد والهدنة .. كيف استقر سعر الأخضر عند 53 جنيهاً؟

شهد الدولار الأسبوع الماضي حالة من التقلبات الحادة نتيجة تغير المشهد السياسي والأحداث الجيوسياسية الإقليمية، وانتقل الدولار من ضغوط صعودية شديدة إلى حالة من الاستقرار النسبي وسط ترقب حذر لما سيستقر عليه خلال هذا الأسبوع..

وعاش الدولار رحلة مرتبطة بالأحداث السياسية، فمع بداية الاسبوع الماضي مطلع أبريل، واصل الدولار صعوده مدفوعاً بتوترات إقليمية واسعة، وكسر حاجز الـ 54 جنيهاً ووصل في بعض البنوك إلى مستويات تقترب من 54.65 جنيه يوم الثلاثاء 7 أبريل.

وبعد ذلك شهد الدولار تراجعاً ملحوظاً ومفاجئاً تزامناً مع أنباء حول تهدئة أو "هدنة" في بعض جبهات الصراع الإقليمي.

وهذا الهدوء في المشهد السياسي أدى إلى هبوط الدولار ليعود إلى مستويات الـ 53 جنيهاً، فاقداً أكثر من 1.5 جنيه من قيمته في غضون ساعات.

ومع نهاية الأسبوع الماضي، ورغم تصاعد حدة الصراع مجدداً في الجبهة اللبنانية، إلا أن سعر الصرف حافظ على ثباته عند مستوى 53.01 - 53.10 جنيه حتى إغلاق الخميس وبداية عطلة البنوك اليوم السبت.

ووسط هذا التذبذب في سعر الدولار كان المحرك الأساسي؛ هو الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والدليل أنه ساهمت أنباء الهدنة في تهدئة سعر الدولار مؤقتا.

أيضاً أشارت تقارير مصرفية إلى أن مصر دخلت عام 2026 بوضع نقدي أقوى بفضل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وبرامج التمويل الدولي، مما ساعد البنك المركزي على امتصاص الصدمات الجيوسياسية ومنع الدولار من تجاوز حاجز الـ 55 جنيهاً بشكل مستدام.

وبالنسبة لتوقعات اتجاه الدولار خلال هذا الاسبوع؛

فقد تباينت التوقعات بناءً على المسار الذي ستسلكه الأحداث في المنطقة، حيث أنه إذا استمر التصعيد العسكري فسيكون هناك ضغطاً مستمراً على الجنيه، مما قد يجعل الدولار يتحرك في نطاق ما بين ال 53 ل 55 جنيهاً .

واليوم تزامناً مع أجازة البنوك الأسبوعية، استقر سعر الدولار اليوم السبت عند 53.01 جنيه (وفقاً لآخر تحديثات شاشات الصرف العالمية والبنوك قبل الإجازة). وحالياً .. السوق في حالة "ترقب"، حيث يوازن بين أساسيات اقتصادية قوية(احتياطي نقدي وتدفقات استثمارية) وبين مخاطر جيوسياسية مرتفعة.