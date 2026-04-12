أول مايو.. الجنايات تنظر أولي جلسات محاكمة مدير تعليم البحر الاحمر الأسبق لاتهامه بطلب وأخذ رشوة

حددت محكمة جنايات البحر الأحمر، الأول من مايو المقبل، أولي جلسات محاكمة مدير عام مديرية التربية والتعليم الأسبق، وذلك على خلفية اتهامه بطلب وأخذ رشوة مالية من أحد أصحاب المدارس الخاصة بمدينة الغردقة.

القبض على المتهم متلبسًا بالرشوة

تعود تفاصيل الواقعة، حين تمكنت الأجهزة الرقابية والأمنية بمحافظة البحر الأحمر، من القبض على المتهم، أثناء شغله منصب مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك عقب ورود معلومات حول طلبه مبالغ مالية من أحد أصحاب المدارس الخاصة بمدينة الغردقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى الأجهزة المختصة التي باشرت التحقيقات، حيث استمعت لأقوال مقدم البلاغ وعدد من الشهود ومسؤولي التربية والتعليم، قبل أن تصدر قرارًا بحبسه على ذمة القضية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم طلب مبلغًا ماليًا من مالك إحدى المدارس الخاصة مقابل الموافقة على إلغاء قرار وقف التحويلات إلى المدرسة.

وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن الأجهزة المختصة، تم ضبط المتهم متلبسًا أثناء تسلمه جزءًا من المبلغ المتفق عليه، ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للمحاكمة الجنائية.