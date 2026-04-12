أول رد من مدرب الزمالك مواليد 2007 بعد الفوز على الأهلي

أعرب محمد ثابت، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2007، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة السادسة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.

وأكد ثابت، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، عقب اللقاء، أن لاعبي الزمالك قدموا أداءً قويًا واتسموا بالروح العالية والتركيز طوال مجريات المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في تنفيذ التعليمات الفنية بشكل مميز أمام منافس قوي.

وأوضح المدير الفني للزمالك أن هذا النوع من المباريات يمنح اللاعبين ثقة كبيرة، ويسهم في تطوير مستواهم بشكل واضح، خاصة في ظل الالتزام التكتيكي والانضباط داخل الملعب.

ووجه ثابت الشكر إلى مسئولي قطاعات الكرة بنادي الزمالك، على الدعم المستمر وتوفير الأجواء المناسبة للعمل، مؤكدًا أن هذا الدعم ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الفرق داخل القطاع.

وأشار ثابت إلى أن فريق 2007 يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، الذين يمثلون نواة قوية ومستقبل الفريق الأول في نادي الزمالك، في ظل امتلاكهم إمكانات فنية وبدنية مميزة.

واختتم محمد ثابت، تصريحاته بأن الفريق سيواصل العمل بنفس الجدية والتركيز خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على الأداء الجيد وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.