باكستان: جهودنا ستستمر للوصول إلى نتائج بشأن القضايا العالقة بين إيران وأمريكا

قال سليم ماندفيوالا، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الباكستاني، إن باكستان تواصل دعمها للمباحثات الجارية، داعيًا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد ووقف الحرب.

وأوضح سليم ماندفيوالا، خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن بلاده ستستمر في جهودها الدبلوماسية من أجل دفع الحوار إلى الأمام، حتى الوصول إلى نتائج ملموسة بشأن القضايا العالقة، وعلى رأسها ملف مضيق هرمز، وكذلك مسألة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وأضاف ماندفيوالا أن هذه الجهود قد تفضي في المستقبل إلى نتائج إيجابية تعود بالنفع على جميع الأطراف، وعلى الاستقرار في المنطقة والعالم بأسره.