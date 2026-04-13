إلهام أبو الفتح
رياضة

102 عام من المجد.. النادي الإسماعيلي بين التاريخ العريق وكابوس الهبوط

منتصر الرفاعي

يحتفل النادي الإسماعيلي أحد أعرق القلاع الرياضية في مصر وأفريقيا اليوم الإثنين بمرور 102 عام على تأسيسه، بعدما بدأت فكرته في أوائل القرن الماضي بإنشاء نادٍ مصري في مدينة الإسماعيلية قبل أن ترى النور رسميا عام 1921 بجهود ذاتية من أبناء المدينة تحت اسم "نادي النهضة" ثم تغير لاحقًا إلى النادي الإسماعيلي.

وتأسس النادي في موقع سوق الجمعة حاليا قبل إشهاره رسميًا عام 1924 ثم انضمامه إلى الاتحاد المصري لكرة القدم عام 1926ليبدأ رحلة طويلة من التحديات والإنجازات.

بدايات نادي الإسماعيلي 

في سنواته الأولى كان مقر النادي بسيطا للغاية يضم ملعبا رمليا وغرفة ملابس متواضعة قبل أن تتطور منشآته تدريجيًا بفضل دعم أهالي المدينة.

وشهد عام 1943 نقطة تحول كبيرة، بعدما حصل النادي على أرض جديدة وانتقل إلى مقره الحديث لتتوج هذه الجهود بافتتاح رسمي للاستاد عام 1947 بحضور محمد حيدر باشا ممثلًا عن الملك فاروق.

إنجازات الإسماعيلي

وحقق الإسماعيلي إنجازا تاريخيًا عام 1969حين أصبح أول فريق مصري يتوج ببطولة أفريقيا إلى جانب فوزه بلقب الدوري المصري ثلاث مرات وكأس مصر مرتين ليحمل ألقاب "الدراويش" و"برازيل مصر" بفضل أسلوبه المميز.

موقف الإسماعيلي في الدوري 

وعلى الجانب الآخر يمر الفريق حاليا بواحدة من أصعب فتراته في الدوري المصري الممتاز بعدما واصل نتائجه السلبية وخسر أمام المقاولون العرب بهدف دون رد ضمن منافسات مجموعة تفادي الهبوط.

وبات موقف "الدراويش" معقدا للغاية إذ يتذيل جدول الترتيب برصيد 13 نقطة فقط، بعد تحقيق 3 انتصارات مقابل 16 هزيمة في أرقام تعكس حجم الأزمة داخل الفريق خاصة مع عودة نظام الهبوط هذا الموسم والذي يقضي بهبوط 4 أندية إلى الدرجة الثانية.

ورغم أن فرص البقاء لا تزال قائمة نظريا فإنها تبدو صعبة التحقيق حيث يحتاج الإسماعيلي إلى تعثر منافسيه المباشرين مثل فاركو وحرس الحدود والاتحاد السكندري وغزل المحلة إلى جانب تحقيقه 5 انتصارات على الأقل في مبارياته المتبقية.

ومع استمرار تراجع النتائج تزداد المخاوف من حسم الهبوط مبكرا قبل نهاية الموسم بعدة جولات ما لم ينجح الفريق في تصحيح المسار سريعا وإنقاذ تاريخه من هذا الموقف الصعب.

