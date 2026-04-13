إلهام أبو الفتح
تكنولوجيا وسيارات

أودي أمام القضاء بسبب بيع سيارات بأقفال أبواب معيبة

عزة عاطف

تواجه شركة أودي في الولايات المتحدة أزمة قانونية جديدة حيث تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة في ربيع عام 2026 وتزعم الدعوى أن أودي قامت ببيع سيارات مجهزة بآليات إقفال أبواب إلكترونية معيبة في عدد كبير من الطرازات التي أُنتجت منذ عام 2019 وحتى موديلات عام 2026 الجديدة وهو ما يعرض السائقين والركاب لمخاطر أمنية وجسيمة نتيجة فشل هذه الأنظمة في العمل بالشكل المطلوب في مواقف حرجة.

تفاصيل الخلل الميكانيكي ومخاطر احتجاز الركاب داخل السيارة

وفقًا للوثائق المقدمة في المحكمة الفيدرالية فإن الخلل يكمن في الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات المسؤولة عن تشغيل أقفال الأبواب حيث تعمل هذه الأقفال بشكل غير منتظم مما يؤدي إما إلى حبس الركاب داخل السيارة أو منعهم من دخولها من الأساس وتبرز الخطورة الكبرى في احتمالية تعطل الأقفال أثناء وقوع حوادث أو في الأجواء شديدة الحرارة مما قد يمنع الركاب من الهروب السريع أو يعيق وصول فرق الإنقاذ وهو ما جعل هذه المشكلة تتجاوز كونها مجرد عطل فني لتصبح تهديدًا مباشرًا لحياة المستخدمين.

طرازات أودي المشمولة في الدعوى القضائية الممتدة لسنوات

تشمل الدعوى قائمة طويلة من السيارات التي يُعتقد أنها تحمل هذا العيب المصنعي وتضم فئات السيدان والرياضية مثل طرازات A6 وA7 وA8 بالإضافة إلى نسخ الأداء العالي S وRS للأعوام من 2019 إلى 2024. 

كما تمتد المطالبات لتشمل فئة الدفع الرباعي الفاخرة مثل Q8 وSQ8 وRS Q8 والسيارات الكهربائية من طراز إي-ترون كواترو وتشير التقارير المحدثة في أبريل 2026 إلى أن الخلل لا يزال مستمرًا في موديلات أحدث وصولاً إلى عام 2026 نظرًا لعدم قيام الشركة بتعديل تصميم الأقفال في خطوط الإنتاج الجديدة حتى الآن.

اتهامات بالتستر وإهمال استدعاء المركبات رغم العلم بالمشكلة

تزعم الدعوى القضائية أن أودي كانت على علم تام بهذه المشكلة منذ عام 2019 حيث أصدرت الشركة بالفعل عدة نشرات خدمة فنية للموزعين والوكلاء حول أعطال الأقفال دون أن تقوم بإخطار المستهلكين بشكل رسمي أو إصدار استدعاء مجاني لمعالجة المشكلة. 

ويرى المدعون أن الشركة استمرت في تسويق سياراتها كمركبات آمنة وفاخرة رغم علمها بهذا العيب الذي يسهل أيضًا من عمليات سرقة السيارات في حال فشل الأبواب في الإغلاق بإحكام مما يعد تضليلاً للمشترين وإهمالاً في معايير الجودة.

تأتي هذه القضية في وقت تحاول فيه أودي الحفاظ على تنافسيتها عبر إطلاق موديلات عديدة وتقنيات برمجية معقدة بشكل سنوي. 

ويرى الخبراء أن هذا التوسع السريع أدى إلى تراجع في مراقبة الجودة وتغليب الكم على الكيف حيث تسبب دمج الإلكترونيات المعقدة في وظائف ميكانيكية بسيطة مثل أقفال الأبواب في ظهور ثغرات برمجية غير متوقعة وتطالب الدعوى حاليًا بتعويضات مالية ضخمة للمتضررين مع إجبار الشركة على إجراء استدعاء شامل لإصلاح الخلل بشكل نهائي في كافة المركبات المتأثرة لضمان سلامة الجمهور.

تمثل هذه الدعوى جرس إنذار لملاك سيارات أودي بضرورة مراقبة أداء الأبواب بشكل دوري والتأكد من استجابة القفل المركزي فورًا للريموت أو الأزرار الداخلية. 

ومع استمرار القضية في المحاكم خلال عام 2026 يزداد الضغط على أودي لاتخاذ إجراءات تصحيحية رسمية لإنقاذ سمعتها في قطاع السيارات الفاخرة حيث أن السلامة الأساسية المتعلقة بالدخول والخروج من السيارة تظل حقًا غير قابل للمساومة بالنسبة للمستهلك الذي يدفع مبالغ طائلة مقابل علامة تجارية عريقة.

آودي 2026 قضية أقفال أبواب أودي 2026 عيوب صناعة سيارات أودي استدعاء أودي A6 Q8 القيادة في أودي

