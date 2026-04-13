الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد توجيهات الرئيس.. أبرز المقترحات الجدلية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تسارعت وتيرة المقترحات البرلمانية تعديل قانون الأحوال الشخصية، والتي أعقبها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة للأسرة وإحالتها إلى مجلس النواب.

وفي هذا السياق، برزت عدة مقترحات أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط البرلمانية والمجتمعية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الزوجين والأبناء، وسعيها لإعادة صياغة التوازن داخل الأسرة.

ثلث الدخل بدلًا من الثروة

من جانبه، كشف النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، عن تعديل مقترحه السابق بشأن حصول الزوجة على ثلث ثروة الزوج بعد الطلاق، ليصبح المقترح الجديد قائمًا على حصول الزوجة المطلقة على ثلث الدخل الشهري للزوج.

وأوضح أن هذا الاستحقاق مشروط باللجوء إلى القضاء، إلى جانب ثبوت قدرة الزوج المالية، مشيرًا إلى أنه في حال عدم وجود دخل ثابت، تكون النفقة خاضعة لتقدير القاضي وفقًا لظروف كل حالة.

ويأتي هذا التعديل في محاولة لتحقيق توازن أكبر، وسط انتقادات سابقة للمقترح الأول الذي كان يرتبط بتقسيم الثروة.

شرطة الأسرة.. آلية تنفيذ جديدة

وفي سياق متصل، طرحت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد يتضمن إنشاء كيان متخصص تحت مسمى “شرطة الأسرة”، يتولى تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة، والحد من ظاهرة خطف الأبناء بعد الانفصال.

ويهدف هذا المقترح إلى معالجة واحدة من أبرز الأزمات العملية التي تواجه تنفيذ أحكام الأسرة، خاصة في ظل شكاوى متكررة من عدم الالتزام بأحكام الرؤية.

عقوبات على الامتناع عن تنفيذ الرؤية

وتضمن مشروع القانون أيضًا نصًا يقضي بحرمان الأم من الحضانة في حال امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام، مع انتقال الحضانة إلى الأب خلال هذه الفترة، في خطوة تهدف إلى فرض الانضباط القانوني وضمان احترام الأحكام القضائية.

تطوير نظام الرؤية والاستضافة

كما شمل المشروع تطوير نظام الرؤية التقليدي، من خلال التوسع في تطبيق نظام الاستضافة المنظمة، بما يتيح للطفل قضاء وقت كافٍ مع الطرف غير الحاضن، في إطار قانوني يضمن استقرار العلاقة الأسرية بعد الانفصال.

وأكدت النائبة أن هذه التعديلات تستند إلى دراسات مقارنة لتجارب دولية، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الأب والأم، مع وضع مصلحة الطفل في المقام الأول.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

مرتبات

زيادة المرتبات رسميا.. اعرف هتقبض إمتى بعد القرار الجديد

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن انتحار بعض الصحابة

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

ترشيحاتنا

مبيعات السيارات

5 سيارات من ماركات عالمية تراجعت مبيعاتها بسبب الصين

نظام التشغيل HyperOS 4

تحديث HyperOS 4 يكشف عن العديد من الميزات الثورية.. إليك التفاصيل كاملة

أوبو باد ميني

بمواصفات قوية.. حاسوب Oppo Pad Mini اللوحي من أوبو يظهر في تسريبات جديدة

بالصور

سقط من علو.. إصابة طفل بإصابات خطيرة بأحد مراكز الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

محمد رمضان يروج لأحدث اغانيه بمشاركة Lvbel c5

محمد رمضان و Lvbel c5
محمد رمضان و Lvbel c5
محمد رمضان و Lvbel c5

خلال احتفالات شم النسيم.. مياه الشرقية تنفذ حملات توعية للمواطنين بالحدائق والمتنزهات العامة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أسهل طريقة لخلي الفسيخ والرنجة وتناولهم بشكل صحيح بعيدا عن الأضرار

أسهل طريقة لخلي الفسيخ والرنجة وتناولهم بشكل صحيح بعيدًا عن الأضرار
أسهل طريقة لخلي الفسيخ والرنجة وتناولهم بشكل صحيح بعيدًا عن الأضرار
أسهل طريقة لخلي الفسيخ والرنجة وتناولهم بشكل صحيح بعيدًا عن الأضرار

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا تطرح سادس أغنية مع روتانا بعنوان "على ما أظن".. فيديو

عيد شم النسيم

بمناسبة شم النسيم .. فقرات استعراضية لفرق الفنون الشعبية بحديقة فريال بأسوان |شاهد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد