الكنيسة: توافق كامل على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وتفاؤل بقرب إقراره

أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد قانون الأحوال الشخصية، تعتبر خطوة مهمة لمعالجة مشكلات أسرية عديدة.

وقال موسى إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الكنائس المصرية انتهت من إعداد مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية للمسيحيين، مع وجود توافق كامل بين مختلف الطوائف، وأنه تم تقديمه بالفعل.

وأشار إلى أن الكنيسة كانت تنتظر تحركاً رسمياً لدفع الملف، مؤكداً أن القانون الجديد من شأنه المساهمة في حل أزمات أسرية مزمنة، معرباً عن تفاؤله بقرب حدوث انفراجة في هذا الملف.