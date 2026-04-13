محترف نصب.. ضبط أجنبي نصب على مواطن وباع له موبايل غير أصلي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر "يحمل جنسية إحدى الدول" لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والتحصل منه على مبلغ مالى نظير شراء هاتف محمول واكتشافه أنه "مقلد".





بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (شيف بمحل حلويات، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة) وبسؤاله أفاد بتضرره من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" تعرف عليه بمحل عمله - لقيامه بالنصب والاحتيال عليه وبيعه هاتف محمول له بأقل من سعره الرسمى، وعقب انصرافه اكتشف بأن الهاتف "مقلد".





أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (يحملان جنسية إحدى الدول - مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام)، وبحوزتهما (5 هواتف محمولة "مقلدة" - مبلغ مالى) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما تبين قيامهما بارتكاب 3 وقائع بذات الأسلوب.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





