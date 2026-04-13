محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 90% من مشروع السوق الحضرية بدسوق| صور

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، إنجاز 90% من أعمال تنفيذ مشروع السوق الحضرية الجديد بشارع عبده زعلوك بمدينة دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير الأسواق وتحسين مستوى الخدمات، وإنهاء ظاهرة الأسواق العشوائية، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

أكد محافظ كفر الشيخ، أنه جارِ إنشاء سوق دسوق الحضري الجديد على مساحة 1300 متر مربع، ويضم 75 باكية لبيع الخضروات والفاكهة والأسماك والدواجن، وتتراوح مساحات الباكيات بين 10 و15 مترًا، لافتًا إلى تزويد السوق بكافة المرافق الأساسية من مياه وإنارة، بما يضمن توفير بيئة متكاملة ومنظمة للبائعين والمترددين، والحفاظ على المظهر الحضاري، والتصدي لمخالفات الإشغالات.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية ورفع جودة الحياة للمواطنين، من خلال إنشاء أسواق حضرية حديثة مجهزة بكافة الخدمات، بما يسهم في تنظيم الشوارع، وتحقيق السيولة المرورية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن خطة إنشاء الأسواق الحضرية شملت عددًا من مدن المحافظة، منها السوق المطورة بشارع صلاح سالم، والسوق الحضرية بمحور صبري القاضي، وسوق ميت علوان المطورة بمدينة كفر الشيخ، والسوق الحضرية بمدينة سيدي سالم، مع الاستمرار في التوسع في إنشاء أسواق حضرية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.