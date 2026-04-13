وسط حزن الجميع.. تشييع جثمان طالب بصيدلة سيناء توفي غرقا داخل بحر العريش

شيع العشرات من اهالي قرية طليا بمركز أشمون في محافظة المنوفية جثمان الطالب عمر زوبع طالب كلية الصيدلة والذي غرق داخل مياه شاطي الريسة بشمال العريش.

وادي الأهالى صلاة الجنازة علي الجثمان من مسجد الرحمة بالقرية عقب وصوله من مستشفي العريش.

وخرج المئات من اهالي القرية لتوديع الجثمان إلي مثواه الأخير من مقابر الأسرة بالقرية وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وتمكنت قوات الإنقاذ في محافظة شمال سيناء من انتشال جثمان الطالب عمر زوبع طالب الفرقة الأولى كلية الصيدلة جامعة سيناء عقب غرقه الجمعة الماضي في مياه شاطي الريسة شمال العريش.

جاء ذلك في اليوم الرابع من عمليات البحث داخل مياه شاطي العريش.

ويعد عمر زوبع طالب في الفرقة الأولي بكلية الصيدلة جامعة سيناء خرج مع اصدقاءه الجمعة الماضية للسباحة في مياه شاطي الريسة شمال العريش ولكن جرفه التيار مع آخرين وتم إنقاذ اصدقاءه بينما لقي مصرعه غريقا.