الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الطلاق في قانون الأحوال الشخصية المنتظر.. 15 يومًا للإبلاغ وعقوبة قاسية للممتنعين عن التوثيق

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تتجه الدولة نحو إحداث نقلة نوعية في تنظيم قضايا الأحوال الشخصية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة للأسرة وإحالتها إلى مجلس النواب، في خطوة تستهدف معالجة أزمات ممتدة داخل المجتمع، وعلى رأسها ملف الطلاق غير الموثق وما يترتب عليه من نزاعات قانونية وأسرية معقدة.

يأتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أعدته وزارة العدل، ليضع ضوابط أكثر صرامة على إجراءات الطلاق، بما يضمن حماية حقوق الزوجة والأبناء، ويحد من ظاهرة الطلاق الشفهي غير الموثق، التي كانت سببًا في ضياع حقوق كثيرة خلال السنوات الماضية.

15 يومًا لإبلاغ الزوجة بالطلاق

من أبرز ما تضمنه مشروع القانون، إلزام المأذون بإبلاغ الزوجة رسميًا بواقعة الطلاق خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا في حالة الطلاق الغيابي، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا لضمان علم الزوجة بحقوقها القانونية وعدم تركها عرضة للجهل بوقوع الطلاق.

عقوبة جنائية لعدم التوثيق

وشدد المشروع على أن الزوج الذي لا يوثق الطلاق الشفهي خلال 15 يومًا من وقوعه، يتعرض لعقوبة جنائية، مع عدم الاعتداد بالطلاق أو أي من آثاره القانونية، سواء فيما يتعلق بالنفقة أو الميراث.

وفي حال وفاة الزوج دون إبلاغ الزوجة بالطلاق، فإنها ترثه قانونيًا، باعتبار أن الطلاق لم يُعتد به من الأساس.

وفيما يخص الحضانة، نص المشروع على استمرار سن الحضانة حتى 15 عامًا لكل من الولد والبنت، مع امتدادها للبنت حتى الزواج، وذلك لكل من المسلمين والمسيحيين، في إطار توحيد القواعد المنظمة لهذا الملف.

الأب في المرتبة الثانية بالحضانة

وشهد ترتيب الحضانة تعديلًا جذريًا، حيث وضع المشروع الأم في المرتبة الأولى، يليها الأب مباشرة في المرتبة الثانية، في تغيير كبير مقارنة بالقانون الحالي الذي كان يضع الأب في مرتبة متأخرة تصل إلى الترتيب السادس عشر.

ويستهدف هذا التعديل تحقيق قدر أكبر من التوازن داخل الأسرة، وضمان بقاء الطفل في نطاق الرعاية الأسرية الأقرب، بعيدًا عن التعقيدات التي كان يفرضها الترتيب القديم.

نحو قانون أكثر عدالة وتوازنًا

ويعكس مشروع القانون الجديد توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة أحوال شخصية أكثر عدالة ووضوحًا، تقوم على حماية الحقوق، وتقليل النزاعات، وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية، مع إعطاء أولوية لمصلحة الطفل باعتباره الأكثر تأثرًا بتداعيات الخلافات.

ومن المنتظر أن يفتح مشروع القانون بابًا واسعًا للنقاش المجتمعي داخل البرلمان، للوصول إلى صياغة نهائية تحقق التوافق، وتلبي احتياجات الأسرة المصرية في ظل المتغيرات الاجتماعية المتسارعة.

قانون الأحوال الشخصية قانون الأسرة قوانين الأسرة قوانين الأحوال الشخصية الطلاق البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

مرتبات

زيادة المرتبات رسميا.. اعرف هتقبض إمتى بعد القرار الجديد

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن انتحار بعض الصحابة

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

ضبط طن ونصف أسماك فاسدة خلال حملات مكثفة ببنها

صورة موضوعية

إقبال كبير على النادي الاجتماعي ومنتجع العائلات 2 بالغردقة خلال عيد الربيع

ارشيفيه

تصادم موتوسيكلين.. إصابة ثلاثة أشخاص في حادث طريق بالدقهلية

بالصور

سقط من علو.. إصابة طفل بإصابات خطيرة بأحد مراكز الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

محمد رمضان يروج لأحدث اغانيه بمشاركة Lvbel c5

محمد رمضان و Lvbel c5
محمد رمضان و Lvbel c5
محمد رمضان و Lvbel c5

خلال احتفالات شم النسيم.. مياه الشرقية تنفذ حملات توعية للمواطنين بالحدائق والمتنزهات العامة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أسهل طريقة لخلي الفسيخ والرنجة وتناولهم بشكل صحيح بعيدا عن الأضرار

أسهل طريقة لخلي الفسيخ والرنجة وتناولهم بشكل صحيح بعيدًا عن الأضرار
أسهل طريقة لخلي الفسيخ والرنجة وتناولهم بشكل صحيح بعيدًا عن الأضرار
أسهل طريقة لخلي الفسيخ والرنجة وتناولهم بشكل صحيح بعيدًا عن الأضرار

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا تطرح سادس أغنية مع روتانا بعنوان "على ما أظن".. فيديو

عيد شم النسيم

بمناسبة شم النسيم .. فقرات استعراضية لفرق الفنون الشعبية بحديقة فريال بأسوان |شاهد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد