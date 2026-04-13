هل مشاركة الفتيات لصورهم على التواصل الاجتماعي مسموح؟.. الإفتاء توضح الضوابط

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول ضوابط تصوير الفتيات ومشاركة الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التصوير ليس محرماً إذا التزمت الفتاة بالضوابط الشرعية.

هل مشاركة الفتيات لصورهم على التواصل الاجتماعي مسموح؟

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفتاة يجب أن تراعي أثناء التصوير ارتداء الزي الشرعي، والالتزام بلغة الجسد التي لا تخرج عن حدود الشرع، مع الحذر من الوضعيات الملفتة أو غير المناسبة أمام الكاميرا، سواء كانت الصور للعرض العام أو للأصدقاء والمقربين.

ضوابط تصوير الفتيات

وأضافت أمينة الفتوى أن المشاركة أو نشر الصور للفتيات لا مانع شرعياً منها، مع ضرورة الانتباه لوسائل الحماية التقنية المتاحة على مواقع التواصل، مثل منع حفظ الصورة أو منع أخذ لقطة شاشة، حتى لا يتم استخدامها بطريقة غير مشروعة أو تقع في أيدي غير آمنة.

وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن الالتزام بالآداب العامة أثناء التصوير وحفظ خصوصية الصور هو من الضوابط المهمة التي أرشدنا إليها الإسلام، وأن الفتاة ينبغي أن تكون حذرة عند نشر صورها أو مشاركتها مع الآخرين، مع مراعاة ما قد ينشأ من سوء استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وشددت أمينة الفتوى، على أن الإسلام لم يمنع تصوير الفتيات، بل دعا إلى مراعاة الضوابط الشرعية والآداب العامة، وأشارت إلى أن الحذر والالتزام بهذه المعايير يحفظ كرامة الفتاة ويضمن سلامة استخدام الصور في وسائل التواصل الاجتماعي.