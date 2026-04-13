بالتعاون بين وزارتي الشباب والصحة والأزهر والكنيسة.. الدعم النفسي يصل لكل بيت مصري.. مبادرة جديدة تعيد تشكيل خريطة الأمان الأسري

في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في التعامل مع قضايا الصحة النفسية داخل المجتمع المصري.. أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق مبادرة متكاملة لتقديم خدمات الدعم النفسي المجاني للأسرة المصرية بالتعاون مع جهات دينية وصحية كبرى في محاولة جادة لمواجهة الضغوط النفسية المتزايدة التي يعيشها المواطن في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.

المبادرة تأتي بشراكة واسعة تضم الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة واللجنة المجمعية للصحة النفسية بالكنيسة الأرثوذكسية إلى جانب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو توحيد الجهود بين المؤسسات الرسمية والدينية لمواجهة أزمة الصحة النفسية من منظور شامل يجمع بين البعد العلمي والإنساني والديني.

هذا التنوع في الجهات المشاركة يمنح المبادرة مصداقية أكبر ويعزز من قدرتها على الوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع خاصة في ظل استمرار بعض الوصم المرتبط بطلب الدعم النفسي في المجتمعات العربية.

وتقدم المبادرة خدماتها بشكل مجاني بالكامل مع التأكيد على السرية التامة في التعامل مع الحالات وهو عامل حاسم يشجع الأفراد على طلب المساعدة دون خوف من الأحكام المجتمعية أو القلق بشأن الخصوصية.

وتشمل الخدمات جلسات استشارة نفسية يقدمها نخبة من الاستشاريين والمتخصصين إلى جانب دعم معنوي وإرشادي للتعامل مع الضغوط اليومية سواء كانت أسرية أو مهنية أو نفسية.

تأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الأهمية حيث تشير العديد من المؤشرات إلى تزايد معدلات القلق والاكتئاب بين مختلف الفئات العمرية خاصة مع ضغوط الحياة الحديثة وارتفاع تكاليف المعيشة وتغير نمط العلاقات الاجتماعية.

كما أن الأسرة المصرية باتت تواجه تحديات جديدة تتطلب أدوات مختلفة في التعامل سواء فيما يتعلق بتربية الأبناء أو إدارة الخلافات الزوجية أو التوازن بين العمل والحياة.

ويحمل إشراك مؤسسات دينية مثل الأزهر والكنيسة دلالة مهمة حيث يساهم في طمأنة الجمهور بأن طلب المساعدة النفسية لا يتعارض مع القيم الدينية بل هو جزء من الحفاظ على النفس التي حثت عليها جميع الشرائع.

كما يتيح ذلك تقديم دعم متكامل يجمع بين الإرشاد النفسي والتوجيه الديني لمن يحتاجه في إطار يحترم خصوصية كل حالة.

و أتاحت وزارة الشباب والرياضة رابطًا إلكترونيًا https://form.svhrt.com/69dbbe02001e39939d34defb للتسجيل وطلب الدعم في خطوة تعكس الاعتماد على التحول الرقمي لتسهيل الوصول إلى الخدمات وضمان سرعة الاستجابة للحالات المختلفة.