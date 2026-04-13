تضارب الروايات.. فرج عامر ينتقد تصريحات رئيس لجنة الحكام

انتقد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، تصريحات أوسكار لوبيز رئيس لجنة الحكام، التي أدلى بها مؤخرا في أحد البرامج التلفزيونية.

وقال فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "إن أوسكار فاجأ الجميع برد غير متوقع عندما سُئل عن سبب عدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في الموسم الماضي، والتي شهدت أزمة كبيرة وصلت إلى حد انسحاب الأهلي من اللقاء.

وأضاف أن أوسكار أوضح بحسب ما نُقل في الحوار أنه لم يتلق أي طلب رسمي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لتلك المباراة، مؤكدا أن ما وصل إليه كان مخالفا لما تم تداوله سابقًا بشأن مخاطبات رسمية من بعض الجهات.

وأشار فرج عامر إلى أن الأزمة شهدت جدلًا واسعًا حول الخطابات المتبادلة بين الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم، معتبرًا أن تضارب الروايات ساهم في زيادة حالة التوتر بين الأطراف المختلفة في الكرة المصرية.