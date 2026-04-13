في شم النسيم .. محافظ الإسكندرية يشهد يوما ترفيهيا بشاطئ ستانلي

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، ١٥٠ من الأطفال الأيتام، وذوي الهمم، ومحاربي السرطان احتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم، خلال "اليوم الترفيهي المميز" الذي أقامته المحافظة على شاطئ ستانلي العريق، لإدخال الفرحة والسرور على قلوب الأبناء وذويهم.

وخلال الاحتفالية، حرص المهندس أيمن عطية على قضاء وقت مميز مع الأطفال ومشاركتهم الأنشطة الترفيهية المختلفة، مؤكداً أن المحافظة حريصة على تسخير كافة إمكانياتها، وخاصة الشواطئ والمتنزهات، لتكون متنفساً آمناً ومجانياً لكافة أبناء الإسكندرية، ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية الذين يمثلون جزءاً أصيلاً من قلوبنا.

وأشار المحافظ إلى أن اختيار "شاطئ ستانلي" جاء لكونه أحد أهم معالم الإسكندرية الجمالية، معرباً عن سعادته برؤية مظاهر الفرحة على وجوه الأطفال، ومؤكداً استمرار المحافظة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز الروابط الاجتماعية وترسخ قيم المحبة والتآخي.

وجه المحافظ الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على تنظيم هذا اليوم الترفيهي، مثمناً الدور الرائد الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع المحافظة لتنفيذ مثل هذه المبادرات الإنسانية، مؤكداً أن تكاتف الجميع هو السر وراء نجاح تلك الفعاليات وخروجها بصورة مشرفة.

كما هنأ المحافظ جميع الحضور بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم، داعياً المولى عز وجل أن يديم على مصر وأبنائها روح المحبة والتآخي والأمن والأمان، وأن تظل الإسكندرية دائماً منارة للبهجة.