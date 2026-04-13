قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرتغالي كارلوس كيروش يتولى تدريب منتخب غانا
تحذير للرجال.. طعام موجود في كل بيت يسبب سرطان البروستاتا
المساواة في الميراث أبرزها.. ملامح مشروع قانون الأسرة للمسيحيين
حصار موانئ إيران.. خطة ترامب لشل حركة نفط طهران | تفاصيل
إصابة 13 شخصا في حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ| صور
كلت الفسيخ والرنجة؟ اعرف إزاي تتخلص من رائحة الفم الكريهة
شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة
البنك الأهلي يقلب الطاولة على المقاولون العرب بثنائية مثيرة في دوري نايل
طقس الثلاثاء 14 أبريل 2026 ودرجات الحرارة في مصر
غدا.. انبعاث روائح تشبه الحريق مصحوبا بالدخان بمحطة عدلي منصور وتنويه من الهيئة القومية للأنفاق
خطوة بخطوة.. كيف تحجز شقتك عبر منصة مصر الرقمية؟ وما حدود الدخل المطلوبة؟
ترامب يفاجئ عاملة دليفري بـ100 دولار بقشيش أثناء استلام وجبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ القاهرة يرافق رئيس تتارستان في زيارة لقبر الشيخ موسى جار الله التتارى بصحراء المماليك.. صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
مريم عزت

في إطار زيارته الرسمية لمصر .. قام الرئيس رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان والوفد المرافق له بزيارة قبر الشيخ موسى جار الله التتارى والمدفون بمقابر العائلة الملكية بحوش الباشا بمنطقة صحراء المماليك قايتباى، رافقه خلالها د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وم.خالد هاشم وزير الصناعة .

كان رئيس جمهورية تتارستان، رستم منيخانوف، قد وصل إلى مصر اليوم الاثنين في زيارة عمل تهدف إلى عقد مشاورات مع عدد من المسؤولين المصريين وبحث آفاق التعاون المشترك فى مختلف المجالات، إلى جانب دعم الشراكات بين مصر وجمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسى.

وتعد زيارة رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف لمدفن الشيخ موسى جار الله في القاهرة ذات رمزية تاريخية هامة تعكس الروابط الثقافية والدينية العميقة بين تتارستان ومصر.

​والشيخ موسى جار الله ​عالم التتار الأكبر، و يعرف بلقب "شيخ الإسلام في روسيا" قبل الثورة البلشفية وهو مفكر وعالم وفيلسوف تتاري بارز، وقضى سنواته الأخيرة في القاهرة، حيث وافته المنية عام 1949م، ودُفن في منطقة "مدافن أفندينا" (قبة الخديوي توفيق) الواقعة في منطقة "صحراء المماليك" بحى منشأة ناصر بالقاهرة.

يقع قبره تحديداً داخل "حوش الباشا" (مقابر الأسرة العلوية) وهو تكريم نادر لعالم غير مصري بأن يُدفن في مدافن العائلة الملكية المصرية تقديراً لمكانته العلمية الرفيعة.

و​تعتبر قبة الخديوي توفيق (أفندينا) تحفة معمارية بنيت عام 1894م وتتميز بطرازها المملوكي الحديث وزخارفها الرائعة.

مصر تتارستان محافظ القاهرة المماليك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

الفسيخ والرنجة

عمرو يوسف

فرح سلمى عبد العظيم

ام جى 5 موديل 2020‏

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد