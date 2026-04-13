محافظ القاهرة يرافق رئيس تتارستان في زيارة لقبر الشيخ موسى جار الله التتارى بصحراء المماليك.. صور

في إطار زيارته الرسمية لمصر .. قام الرئيس رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان والوفد المرافق له بزيارة قبر الشيخ موسى جار الله التتارى والمدفون بمقابر العائلة الملكية بحوش الباشا بمنطقة صحراء المماليك قايتباى، رافقه خلالها د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وم.خالد هاشم وزير الصناعة .

كان رئيس جمهورية تتارستان، رستم منيخانوف، قد وصل إلى مصر اليوم الاثنين في زيارة عمل تهدف إلى عقد مشاورات مع عدد من المسؤولين المصريين وبحث آفاق التعاون المشترك فى مختلف المجالات، إلى جانب دعم الشراكات بين مصر وجمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسى.

وتعد زيارة رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف لمدفن الشيخ موسى جار الله في القاهرة ذات رمزية تاريخية هامة تعكس الروابط الثقافية والدينية العميقة بين تتارستان ومصر.

​والشيخ موسى جار الله ​عالم التتار الأكبر، و يعرف بلقب "شيخ الإسلام في روسيا" قبل الثورة البلشفية وهو مفكر وعالم وفيلسوف تتاري بارز، وقضى سنواته الأخيرة في القاهرة، حيث وافته المنية عام 1949م، ودُفن في منطقة "مدافن أفندينا" (قبة الخديوي توفيق) الواقعة في منطقة "صحراء المماليك" بحى منشأة ناصر بالقاهرة.

يقع قبره تحديداً داخل "حوش الباشا" (مقابر الأسرة العلوية) وهو تكريم نادر لعالم غير مصري بأن يُدفن في مدافن العائلة الملكية المصرية تقديراً لمكانته العلمية الرفيعة.

​

و​تعتبر قبة الخديوي توفيق (أفندينا) تحفة معمارية بنيت عام 1894م وتتميز بطرازها المملوكي الحديث وزخارفها الرائعة.