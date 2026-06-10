الاحتلال يشن غارات عنيفة على عدة بلدات في الجنوب اللبناني

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك تصعيد إسرائيلي كبير في الجنوب اللبناني، حيث نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على عدد من البلدات دون سابق إنذار، مثلما حدث في بلدة دير قانون النهر، وكذلك في بلدة طيردبا في قضاء صور، وأيضًا في قلب مدينة صور، وتحديدًا في منطقة المساكن الشعبية، التي استُهدفت لليوم الثاني على التوالي.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك سلسلة من الغارات العنيفة التي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء، وجاءت هذه الغارات في بعض الحالات دون سابق إنذار، كما في طيردبا ودير قانون النهر.

أوضح أنه في المقابل، شهدت بعض المناطق الأخرى إنذارات مسبقة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدًا في 3 مناطق، شملت بلدة أنصارية في قضاء صيدا، وبلدة الغازية في قضاء صيدا، بالإضافة إلى بلدة حومين الفوقا في قضاء النبطية.

وأشار إلى أن الغارات الإسرائيلية المكثفة تستمر على الجنوب اللبناني، فيما تحلق مسيّرات إسرائيلية على ارتفاع منخفض في أجواء العاصمة بيروت، لا سيما فوق الضاحية الجنوبية.